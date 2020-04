'Si usted va allá, va a ser un Dios': consejo de Camilo Zúñiga a James

A sus 34 años, y ya retirado del fútbol profesional. Juan Camilo Zúñiga es uno de los futbolistas colombianos con mejor pasado en el viejo continente, su muy buena etapa deportiva en el Napoli de Italia, llevó a que le jugador hubiera estado en la carpeta de clubes como Barcelona y Juventus, pero su cariño por el club del sur de Italia ayudó a rechazar las jugosas ofertas.

“Cuando me llegó la oportunidad de jugar en el Barcelona, por la salida de Dani Alves, también me llegó la opción de Juventus, con el que tenía un preacuerdo. Me iba para alguno de los dos. En el partido recordado contra el Galatasaray, la gente estaba ofendida y me gritaban de todo. Rafa Benítez me hizo entrar diez minutos, hice un golazo, en la cancha salté una canción de la hinchada y me quedé”, afirmó el exlateral derecho en entrevista con el Gol Caracol.

Zúñiga recalcó que su paso por el Napoli fue uno de los mejores momentos de su carrera, tanto así, que en medio de los rumores por la salida de James Rodríguez del Real Madrid, el exjugador de Atlético Nacional le recomendó al '10' de la Selección, fichar por el Napoli: “Yo hablé con él y me preguntó que qué tal Nápoles, que como era el ambiente. Le dije que hiciera de cuenta que es Cartagena, un pueblo sabroso y apasionado. Le recalcé: Si usted va allá, va a ser un Dios para ellos. Si usted va allá, va a jugar siempre y lo van a respetar”.

Para finalizar, Juan Camilo Zúñiga, recordó que durante sus últimos días en Inglaterra, Boca Juniors se contactó con él para concretar el fichaje a tierras argentinas, pero el jugador antioqueño los rechazó porque él quería retirarse del fútbol profesional en Atlético Nacional y entre sus planes ya tenía el regreso anhelado a Colombia.