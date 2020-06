‘Vélez, presidente de algunos equipos, no el que representa a Dimayor’

División Mayor del Fútbol Colombiano. Nunca antes fue tan atinada la definición de la Dimayor, pues los clubes están divididos alrededor de la continuidad de Jorge Enrique Vélez como presidente de la entidad que rige el balompié profesional.



Días tensos se viven entre los dirigentes de los 36 clubes, pues el regreso del fútbol en medio de la pandemia, el dinero por la televisión internacional, y la polémica por el canal pagado en el país, son temas que han generado encontronazos y disgustos. Así, muchos piden cambio de presidente en Dimayor, pero cuenta con el apoyo de la cantidad más alta de clubes, respecto a los que se oponen a su continuidad.



Uno de los dirigentes más polémicos y criticados en Colombia es José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo. Sin embargo, es uno de los contrarios a Vélez. El directivo habló duro y criticó fuertemente la gestión del titular de la Dimayor.



“Se están cumpliendo dos años y (Vélez) ha mostrado muy pocos resultados; las cosas no le han salido, a pesar de que trata de moverse. Yo siempre le he dicho que se unió hacia un grupo de clubes, que lo respaldaron en el momento de su candidatura, así que es un amiguismo, algo más de relaciones públicas, y es un presidente de algunos equipos, no el presidente que representa a la Dimayor”, indicó Cadena en charla con ‘Colmundo Radio’.



Cadena enumeró los errores que para él ha tenido Vélez en su gestión. “Se equivocó gravemente en pasar de la televisión abierta a un canal de suscripción. Fue una equivocación que además no se socializo, y hoy en día el rechazo es total de parte de los aficionados, que son los clientes (…) El tema de la televisión internacional es otro negocio que no tiene credibilidad. La plata debió llegar en junio del año pasado, extienden y se excusan. La consecución de dinero a la Dimayor, es decir hacer nuevos negocios y no hay ninguno”.



El presidente de Cúcuta insistió en que Vélez “se ha dedicado más a defender su puesto que a la administración de la Dimayor”. Y añadió: “También se equivocó con la empresa canadiense que iba a hacer los test de covid-19. Un grupo se opuso y por fortuna se paró eso, si no hubiese sido otro problema para la Dimayor”.



Así, José Augusto Cadena, al igual que un grupo de dirigentes, maneja la posibilidad de buscar la salida de Vélez de la Dimayor. “Necesitamos una persona que sea de fútbol, que conozca la industria y sepa lo que significa administrar un club. Posiblemente toquemos en la próxima asamblea la posición del presidente de la Dimayor. No debería ser así, pero el fútbol colombiano está en una mala situación y tiene que tocarse ese tema para salvar a los equipos y que el futbol crezca”.



“No es normal que pase tanto tiempo para que el Gobierno nos dé el visto bueno para que el futbol regrese. Vemos que no hay buen diálogo”, comentó.



Cadena apuntó que “no es que haya un grupo con la intención de derrocar a Vélez, solo hemos dado unos argumentos y no nos los han bajado, porque la decadencia es palpable”. Y aseguró que el respaldo al actual presidente tendría un plazo: “Creo que el detonante de Vélez es la plata del fútbol internacional, que tiene plazo entre el 15 y 20 de junio para que llegue. Si el dinero llega, seré el primero en pararme y aplaudirlo, pues tendría derecho a su continuidad. Si no, creo que tendrá que irse y muchos equipos ya no lo van a respaldar”.