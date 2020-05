Semana candente en Dimayor: las cosas urgentes que hay que definir

Inicia el mes de junio y con él se debe definir el futuro del fútbol colombiano. La Liga deberá confirmar la fecha de su regreso, bajo unos parámetros estrictos para escapar del contagio del coronavirus. El sistema de juego, la definición del protocolo y las pruebas de covid-19, así como las sedes y la manera de televisación, son temas urgentes para la Dimayor y sus socios.

Todo esto hay que hacerlo pronto, justo en el momento en que las grietas entre dirigentes y el presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, son más grandes. Y eso que, ni por casualidad, no se ha toca el tema del Torneo de Ascenso y de la Liga Femenina, olvidados como siempre y sumidos en el sótano del fútbol colombiano en épocas en las que la crisis económica y la preocupación por la salud y bienestar de los futbolistas se llevan el protagonismo.



No hay unión en la Dimayor. El presidente Vélez es discutido y, aunque tiene mayoría de clubes que lo apoya, ya empieza a crecer la lista de contrarios, aunque esperan que llegue la fecha en la que aparezca el dinero prometido de los derechos de televisión internacional. Si no hay pago, más de uno pasará de protegerlo y respaldarlo, a buscar su salida.



El pasado viernes se citó a una reunión virtual que fue desastrosa. Los equipos grandes no asistieron, además se conoció que no hay un protocolo definido, que no hay empresa que lo implemente pronto, tampoco hay certezas sobre las tomas de las pruebas a los futbolistas, y así no se puede hablar del juego.



Solo hasta que se lleguen a acuerdos con el Ministerio del Deporte y de Salud en estos aspectos, se tratarán temas como el sistema de juego para lo que resta de este año, las sedes en las que se jugará y hasta los horarios de televisión.



Justamente, el canal que tiene los derechos de transmisión, así como el patrocinador de la Liga, tendrán que dejar una postura clara para saber hasta dónde pondrán de su parte para que el campeonato se desarrolle de la mejor manera, todos ganen y estén protegidos en medio de la pandemia.



¿La B y las mujeres? Deberán esperar a que todo el desorden dirigencial acabe, deje de estar ‘patas arriba’, y se aclare todo lo de la Liga de Primera División. Luego, esperar que se acuerden de ellos y rogar porque no sea otra novela la vuelta del Ascenso y la Liga Femenina.