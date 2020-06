¿Se empantana regreso de fútbol? Demoras, poca gestión e incertidumbre

El problema de la pandemia del coronavirus covid-19 es que tiene agenda propia. Ni los gobiernos, ni los expertos, mucho menos actividades puntuales como el fútbol, tienen mayores certezas sobre sus avances. Y esa es la espera que desespera.

Y es así como se ha ido pasando rápidamente de la euforia por el anuncio del regreso a los entrenamientos, en teoría el próximo 8 de junio, a la incertidumbre por la posibilidad real de que la fecha de que los cronogramas se sigan corriendo y el reinicio de la competencia pueda no ser en agosto, como se espera.



Algunos presidentes oyeron con atención y preocupación la última declaración del ministro de deporte, Ernesto Lucena: "Se está elevando el número de contagios y eso puede generar retrasos en el reinicio del fútbol colombiano", le dijo a Caracol Radio.



En rigor, es cierto que el país pasó de contar por centenares los contagiados a hacerlo por miles y que los hospitales han ido copando a un ritmo sostenido no solo sus números de decesos ,sino también las salas de cuidados intensivos con pacientes infectados con el virus. VAmos bien, dicen los especialistas en el tema, pero no tan bien como para garantizar el regreso del fútbol, según el ministro Lucena.



¿Es eso lo que ha demorado la entrega del protocolo sanitario, que es el primer paso para el regreso a los entrenamientos? Es posible. El jueves pasado y el viernes, los directivos del fútbol colombiano se reunieron para analizar los detalles del reinicio sin la llegar a tener en las manos la carta de navegación que debe entregar el Gobierno. La molestia de los 36 asistentes fue notoria pues se acabó la semana y no se avanzó, cuando faltan solo 5 días para la fecha estipulada de regreso a prácticas.



¿Qué pasó? Una fuente consultada por FUTBOLRED aseguró que el protocolo debía pasar del Ministerio de Salud al de Deporte para su análisis y finalmente, el documento en limpio llegaría a la Presidencia, antes de aterrizar finalmente en manos de la Dimayor, o la Federación Colombiana de Fútbol, que es el interlocutor válido. 'En limpio', por las dudas', quiere decir que una vez tenga el aval del presidente Iván Duque no hay ninguna posibilidad de modificarlo ni acomodarlo a las necesidades o presupuestos del fútbol. Como sale, se cumple. Sin discusión.



Pero no es la única duda. Otro vocero le dijo a este portal que sospechan que el avance de la pandemia no se ajuste a las fechas inicialmente estimadas por el Gobierno y que esa sea una de las causas de la demora en la entrega del documento final. La posibilidad de llegar al pico en agosto y no en julio, como se esperaba, podría ser la explicación, que sin embargo no es por ahora una versión oficial.



Y eso abre un par de nuevas dudas y más angustia más para la dirigencia: ¿el fútbol se retrasará entonces hasta septiembre? Si es así, ¿habrá que pagar salarios y cumplir contratos por tres meses más sin competencia? ¿Y cómo, en cuatro meses, se cumplirán los dos torneos que asegurarían los ingresos de televisión con los que cuentan los clubes para paliar la crisis?



El regreso, que hace unos días era motivo de euforia, abre así un interrogante enorme, pues los trámites no pueden avanzar si no se sabe qué exigirá el Gobierno para el regreso. "Nosotros hemos ido comprando mascarillas, jabón, el gel que nos piden, pero no podemos avanzar mucho más porque no sabemos qué van a pedir y, con todas las carencias que ya tenemos, sería desperdiciar dinero", dijo una fuente a FUTBOLRED.



Ahora, es un hecho que habrá que hacer pruebas a los jugadores y miembros del cuerpo técnico y logístico en cada club y que eso requiere, sí o sí, la contratación de un laboratorio. Eso podría, en teoría, adelantarse con la evaluación de candidatos y la convocatoria de la comisión de mercadeo para que analice a los oferentes y adelante contactos... pero hasta este martes no había sido citado ninguno de sus miembros, con lo cual, en el momento en que finalmente se reciba el protocolo, el trabajo empezará desde cero. De las adecuaciones en las sedes de los equipos, en las que según Dimayor no tendrán que comprar más que gel pues la entidad asumirá todos los gastos, tampoco hay giros o presupuestos de lo que cada club recibirá. ¿Falta gestión? Ustedes juzguen.



Así las cosas, la espera sigue y el fútbol, que era felicidad pura, ya no sonríe tanto. El tiempo pasa y al virus, al que nadie descifra, parece que no le gusta tanto la pelota...