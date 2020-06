Grave denuncia: campeón acusa a directivo de cobrar para dejarlo jugar

Una grave acusación, sobre un hecho que se rumora pero que apenas ahora tiene protagonistas directos, fue la que hizo el cartagenero Rafael Pérez, actual jugador de Talleres de Córdoba de Argentina.

El defensor afirma que tuvo que irse al fútbol de China por un veto, producto de varios incidentes con el desaparecido Rodrigo Rendón, máximo accionista de Real Cartagena, y que para volver a la Liga colombiana tuvo que pagar una millonaria suma.



"Cuando vuelvo de China me encuentro que el Medellín me quiere contratar, pero Rodrigo Rendón me dice que le tengo que dar un dinero para volver a jugar en el fútbol colombiano. Me entristece pero tengo que ceder porque mi sueño siempre fue jugar en el Fútbol Profesional Colombiano en un equipo como Medellín. Tuve que ceder muchas cosas, y empezó un ciclo distinto para mí en el fútbol colombiano", denunció el jugador en entrevista con el portal Primertiempo.co.



Pérez aseguró que los hechos se presentaron en el año 2013 y que fue presionado para pagar 100 millones de pesos que le ofreció el club antioqueño a su llegada.



El doble campeón con Atlético Junior apuntó directo a la antigua y a la actual dirigencia de Real Cartagena, en cabeza del hijo de Rendón: "A muchos jugadores les da miedo hablar de Rodrigo, del gerente Alex Rendón, porque les puede afectar para salir adelante, pero no tengo miedo de hablar de gente como esta que le ha truncado los sueños a muchos jugadores", explicó.



Según Pérez, él no fue la única 'víctima' en el club de la segunda división, que según él merece volver a Primera pero con otros directivos: "Rodrigo Rendón era un directivo que a nosotros los jugadores nos trataba como cualquier cosa, y con muchos talentos que tenía Cartagena. Te pongo el ejemplo de José Nájera, Alex Anaya, Jorge Barón, Harold Macías, Óscar Santos que era goleador. Creo que en Cartagena hay mucho talento, muchas escuelas esforzándose por sacar el fútbol de Bolívar adelante, pero siempre que llegamos a Real Cartagena se ven cosas truncadas".



Se espera un pronunciamiento del club del club sobre estas acusaciones.