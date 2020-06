¿Problemas entre el Ministerio de Deporte y Dimayor? Hay respuesta

Luego de que el Ministerio de Deporte decidiera que solamente iba a tener conversaciones con la Federación Colombiana de Fútbol y no con la Dimayor, se hablaba de discusiones y molestia entre ambas partes.



Sin embargo, el Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, confirmó en El Tiempo que eran solo rumores y que la decisión se dio por temas de ley, teniendo directamente importancia con la Federación.

Por otro lado, Lucena también respondió a una supuesta pelea o discusión con Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor. Finalmente, dejó fin a la polémica.



“Con Jorge Enrique Vélez me hablo casi día de por medio. Ahí les cuento a esos que quieren armar una pelea entre él y yo que eso no existe. Simplemente, entre más amistad más claridad: trabajamos por el fútbol, podemos tener diferencias conceptuales o de aspecto, pero no hay ningún enfrentamiento: ni con él, ni con el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, con el presidente de la Difútbol, Álvaro González, pero sí preferí no extralimitarme en mis funciones y mis intenciones", contó Lucena.