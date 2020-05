Voz del capitán de América: habló de salarios y la salida de Guimaraes

En América de Cali siguen las reacciones tras la suspensión del contrato de timonel del barco escarlata, Alexandre Guimaraes, en un medio de la ‘tormenta’ económica desatada por el covid-19.

La mayoría de los integrantes del plantel siguen sorprendidos, aunque entienden que las finanzas del club navegan en aguas tormentosas. Con saldo en rojo, la premisa es rebajar costos en todos los frentes, lo que empezaron por el brasileño-costarricense y su cuerpo técnico.



FUTBOLRED quiso conocer la opinión del capitán, el argentino Juan Pablo Segovia, quien junto a su representante sigue en la tarea de acordar un nuevo salario. Inicialmente, se refirió a lo que será la apertura para entrenamientos individuales: “A nosotros no nos han dicho nada, no conocemos los protocolos que le van a dar al club, sé que es un gran paso volver a entrenar, pero más de eso no puedo decir si estoy de acuerdo o no, hay que ver si se toman los protocolos como tiene que ser”.



Agregó que está de acuerdo solo si se cumplen todas las garantías: “Obviamente si no tienen todos los test no estaría de acuerdo en ir a entrenar, pero no solamente los jugadores sino la gente que trabaja con nosotros. La verdad es que no puedo decir si lo cumplirán o no, eso se verá el 8 (de junio), en el club nadie se manifestó, así que en eso sentido no tenemos novedades”.



Sobre si ya llegó a acuerdo económico con el club, dijo que “eso lo está manejando mi representante, yo no tengo idea, la verdad es que estamos todavía tratando de llegar a un acuerdo y en este momento él lo está manejando. Creo que ya en cualquier podremos hacerlo”.



La afición quiere ver la continuidad de su capitán, quien le dio solidez a la defensa, y a la mayor cantidad del plantel actual… “Eso no depende de mí, creo que es una situación difícil y uno entiende al club, tenemos que ver qué es lo mejor para el club y para mí”.



¿Se han ido acercando en las conversaciones? “En ese sentido uno es optimista, sé que se podrá llegar a un acuerdo, después pueden pasar muchas cosas en el fútbol y con todo esto de la pandemia uno tiene que ver el lado de que el club no está pasando un buen momento económico, veremos qué pasa”.



¿Cómo recibió la noticia de la suspensión del contrato del profesor Alexandre Guimaraes? “Me sorprendió, pero ya terminaba el contrato. No conozco el tema, no sé por qué lo suspendieron, no puedo decir más nada porque no conozco el tema, sé lo mismo que saben los periodistas”.



¿América les comunicó esa decisión o si hay alguna luz todavía?: “No he estado al tanto de eso, no sé si seguirá, no nos han informado nada y uno está a la espera, ojalá que pueda seguir el ‘profe’ con nosotros, eso sería bien para todos”.



Sobre si tal vez les tocará trabajar con un cuerpo técnico de divisiones menores que esté en la institución, señaló que: “El club tendrá sus razones también y esperemos a ver qué pasa”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces