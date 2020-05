Este sábado 30 de mayo terminó la primera edición de la eLiga Dimayor, campeonato virtual que surgió en la época de la pandemia y que congregó a 20 jugadores de los 18 equipos de la Liga y dos del Torneo colombiano. Tras consagrarse con Águilas Doradas, Brayan Fernández fue un jugador que, de principio a fin, se destacó en la consola y en la cancha con su avatar, siendo una de las piezas determinantes de su equipo.



“Ahora que soy campeón, me siento muy feliz de haber representado a mis compañeros y a una gran institución como Águilas Doradas, esta fue una meta que me propuse desde que comencé este torneo”, expresó Fernández, quien no ocultó su emoción por este logro obtenido con el equipo del oriente antioqueño.

Sobre las complicaciones que tuvo en el campeonato, Brayan indicó que “el momento más difícil fue comenzando, cuando perdí contra Pasto, donde tenía en riesgo la clasificación. Los otros partidos tuve que disputarlos como si fuera una final, fue una presión, un reto y una motivación para mí”.



Brayan Fernández con Águilas Doradas disputó siete partidos, de los cuales ganó seis y perdió uno. Su rendimiento fue del 85 por ciento. En cuanto a los goles a favor, marcó 29 y recibió 10. Su jugador, Brayan Fernández fue el máximo anotador de su equipo con siete goles.



Además, “representar a un equipo como Águilas Doradas demandó una gran responsabilidad, tenía que estar a la altura y sabía que mucha gente estaría pendiente de mi rendimiento, nosotros somos muy competitivos y nos gusta ganar. Estamos contentos de haber logrado este campeonato y esperamos que de lo virtual, podamos pasarlo a la vida real”, destacó.



Finalmente, habló sobre la importancia de los videojuegos y el crecimiento de los eSports en el mundo. Fernández sueña seguir compitiendo y enfrentarse a otros jugadores talentosos como James Rodríguez.



“Los juegos virtuales han crecido en Colombia, los niños y los que les gusta jugar videojuegos se pueden sentir muy contentos de esta clase de torneos. Es una oportunidad para ser competitivos, cambiar de ambiente y espero que pueda tener la oportunidad de competir con otros campeones del Fifa, sería una gran experiencia. Sé de jugadores como James Rodríguez, que es experto jugando y estaría muy bueno poderlo enfrentar alguna vez”, indicó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8