‘Las situaciones incómodas no deben durar siempre’: Diego León Osorio

En estos momentos de recuerdos y nóminas ideales, el nombre de Diego León Osorio aparece por sus jugadas, gambetas, goles y una polifuncionalidad adaptable al fútbol moderno. Tras varios años en el anonimato, el ex jugador de Atlético Nacional, Independiente Medellín, Selección Colombia, entre otros recordó en el programa ‘La Tertulia Verdolaga’ sobre su paso del rojo al verde, el cariño que la hinchada de Nacional le sigue profesando y el momento difícil que le tocó pasar con la ley.



“He recorrido gran parte del mundo y me quedo con la hinchada de Nacional que me emocionan siempre y donde esté me recuerdan con cariño. Me siento halagado por el reconocimiento que la gente me hace, siempre estuve convencido en hacer lo que hacía y nunca me nublé por los cumplidos”, indicó.

Además, “en Nacional la gente se enamoró de mí, porque siempre les entregaba alguna gambeta o alguna jugada. Hace muchos años, al jugador del partido le daban una nevera y me alcancé a ganar cinco seguidas, me llenaron la casa (risas)”.

Sobre su adaptación al juego, Osorio precisó que “yo soy derecho, pero me iba mejor por izquierda. Mi puesto original era de volante creativo, nunca me imaginé que iba a ser defensa, mis referentes eran Ponciano Castro, Hernán Darío Herrera, César Cueto, Zico, me gustaba irme al ataque. Luego me acomodé como lateral en una Selección Antioquia y tuve la autonomía para jugar por la izquierda. En nuestra época, lo más importante era la técnica y luego la física, ahora es al revés. A la hora de la competencia, los jugadores se vuelven en esos atletas que el sistema reclama”.

En cuanto a su paso de Medellín a Nacional en 1991, Diego explicó que “yo quería ganar, salir en televisión, Medellín no le iba bien y Nacional era el que ganaba y salía en televisión, además ellos (Medellín) me debía varias quincenas, no había hablado con nadie, si me tenía que ir del fútbol o irme del país lo hacía, tenía que estar con mi familia. Luego Hernán Darío Gómez me llamó si quería estar en Nacional y ahí empezó una relación muy especial con el ‘bolillo’, no fue fácil llegar a Nacional, más porque estuve cuatro años en el Medellín, tenía que ganarme un puesto, al comienzo me tocó sentarme en los balones en el bus. En unos cuantos meses, hice una gran Copa Libertadores y me gané un puesto”.

Con Atlético Nacional logró cuatro títulos en dos periodos; entre 1991 y 1995 y entre 1997 a 1998, obteniendo dos ligas (1991 y 1994), una Copa Interamericana (1997) y una Copa Merconorte (1998).

Actualmente, el ex deportista cumple una condena de cinco años por los delitos de tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes, cuenta con prisión domiciliaria y tiene permisos especiales para salir a trabajar. Osorio fue capturado en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro el 12 de octubre de 2016 cuando pretendía viajar a Madrid (España) con un kilo de clorhidrato de cocaína.

“Desde mi última dificultad, pasaron muchos años. Pero ahora sigo trabajando con mi familia, tengo mi empresa que es el Motel Siesta, estamos pasando un momento muy complicados, pero he aprovechado el momento para reacondicionar mi negocio. Las situaciones incómodas no deben durar para siempre, yo ya superé mi situación legal y tengo todo el derecho para vivir mi vida. Soy muy prudente y tengo un perfil bajo”.

Finalmente, el hombre logró superar los obstáculos y pese a la pandemia es optimista con su trabajo y lo que viene en un futuro. “Mi esposa y mi familia, son los motivos para seguir adelante, tener seguridad y vivir muy feliz. He pasado situaciones complicadas, las he aprendido a sortear. Me he arrepentido de las malas decisiones que he tomado, pero las he afrontado e intento aprender de ellas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8