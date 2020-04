¡No se guarda nada! Martán va de frente contra Millonarios y Dimayor

Son tantas las necesidades y tan grande la incertidumbre que reina por estos días en e fútbol de Colombia y del mundo, que cuando aparece dinero para ayudar a tapar los huecos financieros, todos levantan la mano, todos quieren beneficiarse, todos necesitan.

Y en eso están todos los equipos profesionales del país, que han ido anunciando acuerdos laborales y toda suerte de recortes de gastos, en medio de una crisis financiera que se siente ahora y se sentirá mucho más en el mediano plazo.



Por eso vuelve a escena una discusión, de vieja data, sobre si los recursos de los derechos de televisión, gran caudal de ingresos de los equipos, deben ir en la misma proporción a todos o si deben obedecer a criterios como el tamaño de la hinchada, el rating que marcan sus juegos, la historia y otras consideraciones.

Y ahí ha entrado el presidente del Cortuluá, Ignacio Martán, quien ha mandado un duro mensaje a sus colegas de la Primera A: 'los chicos' no están dispuestos a ceder y van a dar una dura pelea por la plata que hay sobre la mesa.



En declaraciones a Antena 2, Martán dirigió su artillería primero a Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, quien ha insistido en que los equipos con más seguidores, y en consecuencia más rating en TV, deberían tener el grueso de la torta: “En derecho comercial, cuando usted tiene cinco hijos y tiene uno con problemas mentales, otro enfermo, ellos no dejan de ser hijos suyos, Ese derecho no se le puede quitar a nadie, todos son iguales", dijo Martán.



En su opinión, no deben mirar por encima del hombre a los equipos con menos fanaticada pues son ellos los que garantizan la realización de los torneos: "Para que haya torneos debe haber grandes y chicos. No se puede hacer un torneo con seis equipos, lo que dijo el señor Serpa me parece gravísimo. Un torneo con seis equipos no sé a qué Fifa y a qué Conmebol quedarán afiliados".



Martán no cree que la crisis se resuelva solo pidiendo ayudas pues, en su opinión, ha dudas sobre el manejo de la Dimayor sobre los asuntos financieros: "La Dimayor se ha ido, alegremente, gastando todos los recursos. El dinero que se ha repartido ha sido de cuestiones diferentes, préstamos. Esto es un caos, se defiende lo indefendible y mientras no nos unamos el fútbol será la oveja negra", concluyó.



Los clubes han recibido en los últimos días negativas de parte del Ministerio del Deporte y el Gobierno sobre sus peticiones de auxilio en medio de la difícil situación generada por la falta e competencia y ahora apunta a Conmebol, a FIFA, a cualquiera que pueda lanzar un flotador, lo que a Martán y a otros directivos les parece inverosímil, pues el fútbol no fue nunca un mal negocio y debería estar en mejores condiciones ante una crisis como la actual.