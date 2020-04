Cansados de tocar puertas, clubes piden ayuda a FIFA: habla Conmebol

En medio de los problemas económicos que enfrentan los clubes de fútbol suramericanos, estancados por la falta de competencia, lentamente se ha ido revelando antes ellos una realidad: están solos.

Puede que ninguno lo hubiera visto venir, que realmente se creyeran la versión de que representan al pueblo, ese que no puede vivir sin fútbol, pero en el fondo todos sabían que esto iba a ser así.



Cuando viene la danza de los millones, los amos del balompié suelen encerrarse en su caparazón a contar billetes, amparados en que son entidades privadas, a las que nadie puede tocar . Dicho en otras palabras, un #Adóndelemandolafactura pero con distintos acentos e incluso en portugués.



Pero resulta que no, que cuando vienen emergencias reales como pandemia la actual, cuando es la vida lo principal y lo único, el fútbol recupera su verdadera dimensión: no es una prioridad.



Pasó en Colombia, cuando el Gobierno hizo oídos sordos a las peticiones de ayuda de la Dimayor para sus clubes, pero también en otros países de la región, donde hay tantas y tan vitales urgencias que a los líderes del fútbol los dejaron en visto.



Por eso, como debió ser desde el principio, llegó el momento de tocar la puerta del doliente principal, la nave nodriza, el 'quemandocentral': la FIFA.



Es justamente lo que ha hecho la Conmebol en las últimas horas, enviar una carta a Gianni Infantino, ya no para recibirlo en hoteles 5 estrellas ni invitarlo a cenar a los más exclusivos restaurantes, sino para pedirle en tono de exigencia que se meta la mano al bolsillo y ayude.

"Como dirigentes y líderes, somos responsables de cuidar al fútbol, lo cual implica preservar las fuentes de trabajo que éste genera. Por ello, solicito que el Task Force, conformado el 18 de marzo pasado, para el análisis de un Fondo Global de Ayuda, se vuelva a reunir lo antes posible a fin de generar soluciones oportunas y de inmediato disponibles para las Asociaciones Miembro, a ser aprobadas sin más dilaciones, por el

Bureau. De este oportuno apoyo depende que la pelota pueda volver a rodar en el mundo, apenas se disipe esta situación de crisis mundial, con el esplendor de siempre", dice la misiva.



La Conmebol, dice la carta, ya hizo su parte, pero no alcanza: "las necesidades de ellas (asociaciones miembro) crecen día a día, por lo que la CONMEBOL ha puesto a disposición el adelanto de hasta 75 millones de dólares para las Asociaciones Miembro y clubes participantes de nuestras competiciones", añade. Y pide: "Todos los esfuerzos son pocos para mitigar la difícil situación que atraviesan nuestros afiliados, motivo por el cual se hace insoslayable aunar esfuerzos para acudir en su rescate de la manera más expedita posible".



En resumen, Mr. Infantino, pasar del discurso y el comunicado al giro bancario, sin más. El tema es para ya. ¿Cuánto hay, cuánto llegar y para qué lo usarán los que con la excusa de la crisis ponen en vilo los contratos de sus empleados? Eso ya se irá arreglando...