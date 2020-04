Preocupada: habló la capitana de Santa Fe sobre contratos suspendidos

Independiente Santa Fe anunció este lunes los acuerdos de pago y las medidas que tomará económicamente para afrontar la dura crisis del club y del fútbol en general, debido a los problemas que ha causado la pandemia del coronavirus.



Entre los puntos que tocó e informó, se supo que el equipo femenino, que entrena para competir en la Liga Femenina, tendrá suspensión de sus contratos por mutuo acuerdo, y a las jugadoras se les entregará un auxilio para ayudarles a mantenerse en esta cuarentena y mientras se formaliza el incierto comienzo del fútbol femenino.



La decisión recibió críticas en las redes sociales porque las jugadoras no percibirán el dinero pactado por sus contratos laborales. Sin embargo, la capitana Gabriela Huertas dejó clara la postura del plantel femenino y sus verdaderas preocupaciones.



“Vale la pena aclarar que nuestros contratos no fueron cancelados, fueron suspendidos por la crisis sanitaria. Se van a cumplir en su totalidad, lo que firmamos se cumple. Hay contratos entre seis a ocho meses, que es lo que duraría la competición. El tiempo que hemos estado trabajando nos lo van a pagar completo, el club se hará cargo de seguridad social y pensión, además nos darán para pagar servicios y arrendamiento”, comentó Gabriela Huertas a la periodista Carolina Castellanos, de ‘RCN Radio’.



La capitana aseguró que al interior del equipo femenino hay intranquilidad, pero no por las decisiones del club cardenal, sino por “el hecho de que no hay una Liga Femenina lista. Eso sí nos preocupa, porque nos trajeron para jugar y no se ve un panorama claro”.