La impopular decisión de Once Caldas: suspendió contratos de jugadores

En medio de la crisis económica por la pandemia del coronavirus covid-19, los equipos de fútbol colombiano siguen tomando medidas impopulares pero, según ellos, necesarias.

El nuevo caso es el del Once Caldas, que anunció un importante recorte de sus gastos, que pasará por la suspensión del contrato de 11 jugadores.



Aunque no dio los nombres, el club explicó "A 11 jugadores, con los que no se pudo arreglar una disminución salarial se decidió suspenderles los contratos de forma temporal". Y antes de que viniera el reproche público, el mismo equipo dijo que habrá una ayuda para ellos pues "conservarán un ingreso básico de sostenimiento, el pago de la seguridad social y un auxilio de vivienda".



El equipo asegura que el 70 por ciento de la nómina de empleados recibirá la "totalidad de sus salarios" y que "un 20 por ciento de los empleados llegaron a un acuerdo para reducir sus ingresos de forma temporal, mientras se supera la situación".

Se espera en breve el pronunciamiento de la asociación de futbolistas, que seguramente alegará, como cuando se conoció el arreglo de Santa Fe con sus empleados, vicios de ilegalidad. Hay que decir que el Ministerio de Trabajo ha dicho que está muy atento a este tipo de arreglos y que en ningún caso permitirá que se violen los derechos de los trabajadores



La discusión apenas empieza, pues Once Caldas alega que intenta respetar los derechos de la mayoría de sus trabajadores pero que necesita aliviar su carga nomina en medio de la crisis.



Aunque el Once Caldas anuncia que mantiene "la disposición de revisar la decisión" cuando la situación de salud cambie y asegura que ellos mismos enviarán los documentos del acuerdo al Ministerio del Deporte y del Trabajo, a voz de los empleados afectados aun está por escucharse.

El final del comunicado, Once Caldas afirmó que intentó suspender la menor cantidad de contratos posibles y que, cuando sea posible, intentará revisar nuevamente esos casos puntuales.