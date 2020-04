¿Se pierde nivel en cuarentena? Postura de Jarlan Barrera en Nacional

Los días se hacen largos en esta rutina de teletrabajo y mantenerse en casa, mientras pasa este tiempo de cuarentena obligatoria, que va hasta el próximo 27 de abril. Atlético Nacional y su plantel profesional trabaja y se mantienen en forma, cuidando a sus familiares y reflexionando, así es como Jarlan Barrera vive este tiempo, soñando con regresar a la cancha y brillar con sus gambetas, goles y asistencias.

“Para todos los jugadores ha sido muy difícil no entrenar en el campo. Estamos en una etapa para reflexionar, para aprender y reencontrarnos con nuestros familiares. Nos falta estar con el grupo, ha sido difícil, pero debemos ser fuertes en esta etapa y salir juntos”, indicó el samario, quien está por cumplir un año jugando en el equipo verdolaga.



Entre entrenamiento y entrenamiento, Jarlan expresó un gran deseo. “Cuando volvamos a la cancha sabremos si perdimos o ganamos nivel futbolístico, tratamos de mantener el estado físico y eso es clave para cuando regresemos al campo para jugar”.



Aunque no profundizó en sus reflexiones, Barrera dijo que “esta pandemia me ha dejado muchas enseñanzas, hay que elegir qué nos sirve y que no, esperar que esto pueda pasar rápido y que salgamos fortalecidos”.



Finalmente, describió un poco las actividades extra que realiza una vez cumple con su preparación física. “Aparte del entrenamiento virtual, estoy compartiendo con la familia, estoy pendiente de las actividades del colegio con mi hijo, hacemos juegos en familia y siempre buscamos qué hacer. Estar siempre en casa es complicado, sabemos que tenemos que acatar las medidas. Lo bueno de esto es que estamos juntos y cuando esto pase, tendré un problema, y es que los voy a extrañar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8