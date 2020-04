‘Mi manera de vivir la expreso en la cancha’: Adrián Arregui

El aislamiento obligatorio ha puesto a Adrián Arregui enfrentándose cara a cara con su soledad. El argentino extraña a su hijo y su familia, pero sabe que esta oportunidad con Independiente Medellín será importante para seguir edificando su carrera deportiva. “Con esta incertidumbre de lo que puede pasar, hay muchas entidades afectadas, nosotros queremos seguir ayudando al club, ahí dimos una mano para que puedan cumplir los sueldos. Nosotros seguimos entrenando, con las herramientas virtuales y el material que nos dispuso el club, debemos estar en buena forma”, destacó.

En lo personal, Arregui indicó que “estoy encerrado, solo, interactuando con varias cosas a la vez para hacer llevar este tiempo menos aburrido. Mi familia está bien, mi hijo está con su mamá, pasando la cuarentena allá. Vamos a esperar para que esto pase y pueda darse un reencuentro”.



Sobre cómo invierte su tiempo libre, Adrián precisó que “estoy leyendo mucho, por momentos toco la guitarra, hago ejercicio, escucho música. Voy partiendo el día para hacer las cosas y aprovechar esta soledad. Tocar la guitarra es una conexión hermosa, transmite amor y la música es arte, canto sin vergüenza, agarro y arranco con la gente que esté”.



De la rebaja salarial, Arregui enfatizó que “eso es algo que se cae de maduro, no podemos tomar una postura de ir en contra del bien común. El tema fue simple, nosotros quisimos ayudar al club”.



En estos momentos de cuarentena, el argentino recordó un poco el camino que ha recorrido, desde el humilde Berazategui al poderoso de la montaña. “Yo guardo todos los momentos lindos, hace 18 años me fui de mi casa, en la soledad pienso bastante y la disfruto mucho, extraño a mi hijo, pero trato que tenga su porqué y su rédito. Trato de conocer y relacionarme con muchas personas. En lo personal, haber logrado la Copa Colombia fue hermoso, más allá de haber marcado un gol en esa final”.



Siguiendo con el tema de la soledad, Arregui declaró que “en la vida cotidiana, estoy descubriendo la soledad y tiene sus cosas buenas, ojalá nos inunde el amor para el otro, saber comprender, valorar. En este momento el dinero no sirve, los lujos y la acumulación de riqueza. Espero que esto sirva para cambiar el mundo, hay un cariño que está naciendo desde las casas y eso es clave para que haya un cambio”.



El temperamento que muestra cada vez que juega, es algo que va desde el fondo de su alma. “Mi manera de vivir la expreso en la cancha, la vida que tengo me ha dado muchos aprendizajes para bien o para mal. La gente que me aprecia y que me quiere se siente orgullosa. Yo quiero seguir siendo honesto con mi trabajo y eso es lo más importante”.



También recordó aquel penal en Tucumán, donde Medellín selló su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores, siendo un jugador determinante en momentos al límite como ese. “Fue algo muy lindo marcar ese penal, muy pocas veces en el fútbol uno se llena de felicidad y se la comparte a los demás. El fútbol tiene más momentos malos que buenos y los buenos son los que quedan por siempre. Logramos el objetivo de llegar en la fase de grupos y lo conseguimos, fue un paso importante que todos pudimos dar, se sintió la alegría de todo lado”.



Finalmente, y cambiando de tema, Adrián Arregui volvió a tocar el tema de la música, sus preferencias y lo que ha aprendido con sus compañeros en Colombia. “No me gusta el reggaetón, porque no le encuentro un contenido a esas canciones ni los videos, aunque escucho y respeto. Me gusta mucho la salsa y el vallenato, no soy el mejor bailando, pero trato de tirarme unos pasos (risas)”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8