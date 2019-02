Deportivo Cali, a toda máquina para visitar a Independiente Medellín

Deportivo Cali prepara su partido del próximo domingo (5:00 pm.) frente al Medellín en el Atanasio Girardot y este jueves realizó entrenamiento de fútbol, con la misma formación que ha venido encontrando la regularidad que lo tiene cuarto en la Liga I-2019 con 11 puntos, detrás de Cúcuta (13), Junior (13) y Millonarios (12).

El técnico Lucas Pusineri es consciente de que aún quedan detalles por corregir, pero está motivado con la respuesta ofensiva lograda en los últimos compromisos, especialmente por el buen momento del juvenil Déiber Caicedo y la presencia de Féiver Mercado al lado de Juan Ignacio Dinenno. Todavía no se confirma si el volante creativo argentino Agustín Palavecino va a estar en la lista de convocados.



Una vez terminó la práctica en Pance, el entrenador argentino atendió a los periodistas: “Tenemos que mejorar permanentemente, tratar de seguir corrigiendo cosas cuando el equipo gana, revisando lo que se hace mal y cuando al equipo no le toque salir victorioso revisar lo que se hizo bien y mal. Estamos planificando los entrenamientos, indudablemente destaco la actitud y conducta de los jugadores, están siendo verticales, vertiginosos, dan la posibilidad de que los espectadores vengan a disfrutar de los encuentros, hasta ahora los primeros tiempos han salido muy buenos”.



Agregó que “estamos progresando, tenemos que seguir siendo humildes, hay que estar seguros más no confiados, porque un resultado positivo no te puede cambiar la estructura de entrenamiento, hay que estar aterrizados, el ADN es que las transiciones de defensa a ataque y viceversa sean lo más rápido posibles”.



Sobre el Medellín, rival del fin de semana, Pusineri afirmó que “esperamos que el Deportivo Cali saque un muy buen resultado, que para nosotros es ganar allá, en los partidos que jugamos de visitantes tuvimos situaciones para hacer ganado, aunque se presentaron adversidades, queremos jugar tanto de local como afuera de la misma manera, vamos a disputar el juego y vamos con la mentalidad de salir airosos”.



Pese a los movimientos vistos en la cancha de la sede deportiva de Pance, con la formación tipo, Pusineri afirmó que “estoy visualizando, se me vienen partidos complicados y hasta el último minuto no me voy a definir con relación al once inicial y al banco, me voy a tomar un tiempo para analizar qué nómina va a enfrentar al Medellín”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces