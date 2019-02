Nacional y el tema de definición: el problema principal en este 2019

Esta noche, frente a Libertad, Atlético Nacional volvió a mostrar el ritmo y estilo de juego que quiere Paulo Autuori. Control de la pelota, juego por bandas, asociación, pero nuevamente le faltó finalizar alguna de las 16 opciones de gol que generó. Aunque se tiene una posesión del 65,6%, los verdolagas no son confiables en el último tercio del área rival y es un tema que le están complicando los partidos, como este en el que cayó derrotado.



Hablando de nombres en el frente de ataque: Omar Duarte, Carlos Rivas, Hernán Barcos, este último con 2 goles ha sido el más eficaz en los 8 partidos disputados de manera oficial este año. Los acompañantes como Steven Lucumí, Vladimir Hernández, Yerson Candelo y Jean Lucas Rivera han tenido buenas incursiones por las bandas, pero tampoco toman autonomía para patear al arco o sorprender.

Por fuera y por dentro no se logra la tranquilidad para aumentar la ventaja. En cuanto a la zona de volantes, tanto Pablo Ceppelini, como Aldo Leao Ramírez y Juan Pablo ‘Indio’ Ramírez intentaron de media distancia, pero ante la mala productividad arriba y el poco tiempo disponible, no fueron remates precisos.

El juego aéreo tampoco es una alternativa para resolver esa sequía de gol, ni Duarte, ni los defensas que suben a buscar un remate de cabeza logran resolver por esa vía. Tampoco lo hace la pelota quieta, desde aquel gol frente a Once Caldas en la final de la Copa Colombia 2018, Daniel Bocanegra no marca por esa vía y no hay otros intérpretes cercanos para resolver por esa vía.

Aunque prefieren la tranquilidad y el trabajo, el tiempo se agota para este Nacional que ya comienza a pasarle factura su poca efectividad y en deberá enfocarse si no quiere perder pisada en la Liga y si quiere continuar en la Copa Libertadores.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín