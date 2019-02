Nacional y su pésima definición: cayó en su visita a Libertad por Copa

Atlético Nacional cayó 0-1 con Libertad de Paraguay en el partido de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores 2019. El equipo colombiano tuvo un buen trabajo defensivo, creó, pero sigue sin ser efectivo. El conjunto paraguayo no mostró aquel nivel de partidos anteriores en los que fue avasallante, pero logró sacar una ventaja pensando en el partido de vuelta.

En los primeros minutos ambos se dividieron el dominio de la pelota. Al minuto de juego, Óscar Cardozo remató con pierna derecha y José Cuadrado logró controlar sin problemas. El verde buscaba espacios. El local intentaba por los costados cortando el juego y buscando las pelotas quietas, aunque no era efectivo.

A medida que los minutos avanzaban, tanto Nacional como Libertad no eran precisos en sus pases y la poca profundidad hacía un partido lento. Como alternativas de ataque, el equipo colombiano empleaba el pelotazo que terminaba en el control del rival. Por parte del equipo dirigido por Leonel Álvarez, era más combativo y las ganas le dominaban más que la efectividad cuando atacaban.



Sobre el minuto 25, Nacional controlaba la pelota e intentaba atacar por las bandas, la sociedad entre Helibelton Palacios y Steven Lucumí estaba dando frutos, aunque Omar Duarte no se hacía notar como cabeza de área y muchos centros terminaban en los pies del contrario.



Al minuto 34, un disparo de Blas Cáceres le rebotó en la mano de Helibelton Palacios, derivando en una falta cerca del área. El encargado fue Cardozo cobrando con su pierna izquierda, envió la pelota por encima del arco verdolaga. Una más de ‘Tacuara’ le quedó, pero Daniel Bocanegra logró evitar lo que pudo ser el primer gol del partido para el local.



En el minuto 39 y tras un pase en profundidad de Palacios, Vladimir Hernández le sirvió la pelota a Omar Duarte, quien remató con su pierna derecha y la pelota pegó en el vertical derecho. Siendo la más clara hasta el momento para la visita. En el contraataque Cáceres con un remate débil le quedó a las manos del arquero Cuadrado.



Finalizando el primer tiempo, se vio un Nacional más sólido con variantes ofensivas y generando un par de opciones que le dieron trabajo a un Martín Silva que ha sido un espectador de lujo en el estadio Nicolás Leoz de Asunción.



En la etapa complementaria, Libertad salió con más ímpetu a la cancha, los primeros minutos tenía la pelota, presionaba arriba cuando la perdía y remató un par de veces, aunque sin precisión, sobre el arco de Cuadrado. Tras un contraataque por parte de Déiver Machado, Sergio Aquino cometió falta sobre el área de Libertad. Daniel Bocanegra cobró, pero el balón pegó en la barrera, siendo la primera llegada de la visita en el segundo tiempo.



Al minuto 9 y tras un tiro libre cobrado por Cáceres, Paulo Da Silva ganó de cabeza y le bajó la pelota a Óscar Cardozo que sólo la empujó para abrir el marcador a favor del equipo paraguayo. Ante la pasividad de la defensa verdolaga.



Tras el gol, Nacional debía buscar más juego lejos de su área y buscar a sus atacantes. Por su parte, Libertad retiró a Cardozo, quien no estaba en plenitud física luego de sufrir un golpe el fin de semana anterior por la liga paraguaya. El verde controlaba la pelota y ponía en las cuerdas al local, con más intención que profundidad, mientras que la zaga gumarela rechazaba aparatosamente.

Al minuto 27, una pelota filtrada que pateó Duarte le quedó floja la pelota a Silva, quien, tratando de evitar el tiro de esquina, soltó el balón y le quedó al ‘9 verde’ quien pateó y la pelota nuevamente pegó en el vertical izquierdo, mostrando la falta de efectividad que ha tenido Nacional este semestre. Tres minutos más tarde, un remate de media distancia de Pablo Ceppelini se fue desviado del arco local.



El partido estaba de ida y vuelta, llegaba con peligro Libertad al minuto 30 por intermedio de Cristian Riveros quien remató por encima del arco tras la salida de Cuadrado. Cerca de conformarse con la ventaja mínima, el equipo paraguayo aceleraba y buscaba aumentar la diferencia, frente a un Nacional que no encontraba las ideas ni los jugadores en ataque para marcar la igualdad en el marcador.



Los minutos finales tenían a un Nacional volcado al ataque, con toques cortos pasaban la pelota de un lado al otro, buscando espacios que de manera inteligente lograba ocupar los dirigidos por Leonel Álvarez. Sin embargo, el empate no pudo ser y de esta manera cayó el invicto del ‘verde’ en partidos oficiales bajo el mando de Paulo Autuori.



El partido de vuelta será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el próximo jueves 28 de febrero a las 7:30 p.m. ese día se conocerá quién de estos dos equipos integrará el grupo 8 donde ya están Gremio de Brasil, Universidad Católica de Chile y Rosario Central de Argentina.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín