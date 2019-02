‘Personalmente, no puedo aceptar perder un partido como este’: Autuori

Atlético Nacional sufrió su primera derrota en partidos oficiales de este 2019. Algo que prende las alarmas en un equipo que no es efectivo en las jugadas que crea a lo largo de los partidos. En juegos pasados le alcanzaba con victorias con ventaja mínima o empates. Sin embargo, la noche de Asunción desató en Paulo Autuori la preocupación en no poder expresar la superioridad de juego en el marcador. Al final del partido el técnico brasileño habló sobre el desarrollo del partido.



“Felicito al rival porque fue eficaz, sacó provecho de un error nuestro y marcó. Nuestro equipo de aquí debió salir enfadado porque no se pueden perder oportunidades en partidos como estos. Ni regalar las opciones que generamos. Luchamos, intentamos, tuvimos buen fútbol, pero eso no alcanza, hay que ser eficaz. Salgo nuevamente de un partido con este problema. Personalmente no puedo aceptar perder un partido como este”, precisó Autuori.



Sobre lo mal que define el conjunto antioqueño, el DT detalló que “me preocupa la falta de gol en el equipo, sería irresponsable haciendo algo distinto, el tema es el de eficacia. Hay que jugar bien, pero ser competitivo, no cometer errores como los que tuvimos en este partido, especialmente en las pelotas quietas. Salgo tranquilo como estamos jugando, los muchachos siempre me han dejado orgulloso, debemos aprender de los errores y corregirlos para los partidos que vienen, hay que ser competitivo y saber hacer las cosas para marcar diferencia en el resultado”.

Finalmente, insistió en la falta de definición, además de identificar ese problema, expresó que se tiene que trabajar enfocado a que el arco nuevamente se le abra al equipo que dirige.



“No me gustó la falta de eficacia. No se puede aceptar una derrota como esta, no puedes jugar de visitante una llave eliminatoria controlando el juego y no consiguiendo un resultado positivo. Hay que aprender de este proceso. No puedo salir a decir que como local damos la vuelta, hay que pensar en corregir los errores, todo se basa en ser competitivos y jugar bien, vamos en ese camino para lo que viene y eso es lo que me genera tranquilidad. En ningún momento perdimos el control del partido”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín