¡Tatequieto! El jugador que le puso abogados al problema con Cadena

José Augusto Cadena es uno de los presidentes que constantemente es señalado por los jugadores por problemas personales tras su paso por Cúcuta y fue Carmelo Valencia quien contó detalles de qué es lo que sucede en ese club.

“Yo llamo a arreglar con Cadena la parte económica y se arregló un préstamo que no pagó, un salario que no me pagó. Se iba a dar un auxilio de vivienda y cuando fui solo me pagó menos de la mitad. Son mentiras y firmé ese contrato", dijo Carmelo Valencia en diálogo con Habla Deportes.

Según contó el mismo jugador, allá sí hacen doble contratación, aunque él no lo hizo y por eso fue que no le pagó.

“Además, que esa doble contratación allá es verdad, el único que no le permitió fui yo. Le dije que no hacía eso, yo declaro renta, mi vida ha sido informada al gobierno y esas cosas no la permito. Él aceptó eso, firmé y no me pagó (risas)”, contó.

Aunque Carmelo Valencia trató de llegar a un acuerdo con el presidente del Cúcuta, no hubo cómo conciliar y ahora todo está en mano de los abogados.

“Yo no tengo problemas con ellos, ellos lo tienen conmigo. Eso lo puse en manos de abogados, a mí me habían llamado allá para una oferta. Fue del señor Cadena, de quien no es bueno hablar, y le dije que eso lo tiene que resolver con mi abogado. No me quise meter más en eso. El equipo era el principal candidato a descender y se hizo un gran trabajo, nos entregamos con muchos chicos, pasamos muchas necesidades, pero metimos al equipo, peleamos en el cuadrangular y ese señor se escondió, no dio la cara, y seguramente pagará las consecuencias", dijo.

Así, Carmelo Valencia es uno de los jugadores que le planta cara a José Augusto Cadena, aunque su presente en Junior está bien y a la espera de que se reanude el fútbol.