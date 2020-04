¿Hasta aquí llegó la persecución? La mala noticia a Morelos y Rangers

La pandemia del coronavirus covid-19 avanza implacable en el Reino Unido, donde se superó la barrera de los 100 mil contagiados y hay casi 14.000 muertos.

El país mantiene aislamiento riguroso y no hay certeza sobre cuándo y de qué manera regresará la normalidad.

Ese panorama es el que juega en contra de los actores del fútbol en Escocia, donde cada vez se habla con más insistencia de no terminar la liga y dejar las cosas como están.

¿Qué implica? Que el torneo local terminaría como está hoy, es decir con Celtic como campeón, con 80 puntos, seguido pro Rangers (67 puntos), que ya no se disputaría el playoff con los 6 mejores equipos y que Rangers, de Alfredo Morelos, vería frustrada su intención de arrebatarle el título a su clásico rival.



Ya la Asociación de Fútbol de Escocia (AEF) decidió dar por terminados sus torneos en categorías inferiores y se dice que pronto anunciaría la misma decisión que ya tomó Bélgica, donde el campeón anticipado fue Brujas, de Eder Álvarez Balanta.



Ambos países se exponen, sin embargo, al castigo que anunció la UEFA para aquellos que finalicen sus ligas locales sin competir, que consiste en dejarlos fuera de competencias europeas. Lamentablemente, también la entidad podría verse obligada a dar marcha atrás a esa decisión por cuenta de la pandemia.



En Escocia faltaba jugar el play-off entre los seis mejores equipos de la fase regular. El equipo dirigido por Neil Lennon había logrado clasificar primero con 80 puntos, trece más que el Rangers de Morelos, el único equipo que en la fase final podría pelear el título