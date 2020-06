‘No veo tanto protocolo y tanta vuelta en otras actividades’: A. Arias

A través de una rueda de prensa virtual, Alfredo Arias, entrenador del Deportivo Cali, hizo una reflexión sobre las certeras medidas de bioseguridad para el regreso del fútbol en Colombia.



“Yo no veo tanto protocolo y tanta vuelta para volver a la actividad en el resto del país. Si hago el paralelo de qué profesión tendrá los cuidados del futbolista y todos nosotros para volver, no encuentro otra que vaya a tener cada tres días un test”, sentenció el estratega uruguayo.

​

​Y es que la reflexión de Arias va encaminada a que “veo gente que nos quiere cuidar demasiado, pero no se preocupa por un doctor, enfermero, al que tiene que ir a trabajar todos los días. Ellos sí hacen actividades primordiales para el país”.

​

​Así mismo indicó que la demora en materia de tiempos y el reinicio del campeonato afecta no solo desde el punto de vista deportivo: “Esta actividad (fútbol) es trabajo para muchos de nosotros, trabajo para muchas familias, fábrica para los clubes y la gente que no juega pero vive del fútbol. No cuidamos eso y lo mantenemos cerrado por un cuidado excesivo”.