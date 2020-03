Acolfutpro advierte: la 'canallada' que buscarían hacer algunos clubes

Los clubes del fútbol colombiano no tendrán muchos ingresos por el momento debido a la pausa del fútbol por cuenta del coronavirus.

Esto estaría obligando a los clubes a tomar determinaciones que Acolfutpro, la asociación que reúne a los futbolistas colombianos, dio a conocer por medio de un comunicado.

Según esta entidad, Algunos clubes “están presionando a los futbolistas para que acepten modificar sus contratos y así rebajar sus salarios", esto por la situación económica que atraviesan varios clubes.

Aunque Acolfutpro no explica cuáles son los clubes que están ejerciendo esta práctica, explicaron que sin importar la coyuntura por el covid-19, los clubes no deberían buscar estar estrategia porque estos montos deben estar incluidos en el presupuesto anual y que no tener asistencia no es una excusa porque dicha situación la tendrían por la Copa América, que ya no se va a realizar este año, y que será utilizada para cumplir con el torneo.

Así, Acolfutpro advierte que esta estrategia no será bien recibida por los futbolistas, quienes continúan entrenando en sus hogares y siguiendo el plan diseñado por el cuerpo técnico de los clubes del fútbol colombiano.

El comunicado completo