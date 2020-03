¡Se calienta la Liga! Dura pelea de presidentes llega a los tribunales

La calma que se vivía por estos en el fútbol colombiano ante la suspensión de la Liga BetPlay I-2020 quedó atrás. América de Cali presentó una denuncia contra Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad, quien en Antena 2 le dijo a Luis Alfredo Céspedes que el título conseguido por el equipo vallecaucano le “dejó muchas dudas”, aunque sentenció que no tiene pruebas.





Aparte de ello, el directivo capitalino relacionó el tema con el contrato de los derechos de televisión internacional que lideró Tulio Gómez, máximo accionista rojo, con un supuesto favorecimiento con la cantidad de penales que le permitieron al club en el semestre pasado.

Zuluaga empezó su relato así: “Esto pasa por la presidencia, pienso que él (Tulio Gómez) fue uno de los que más impulsó y prometió estos dineros, dijo que llegaban, pero en este momento pienso que él fue uno más de los engañados, creyó en esta gente, pero esto no se dio, nos transmitió a nosotros ese positivismo, pero infortunadamente no se concretó absolutamente nada”.



¿Al América también lo engañaron? “Quisiera creerlo, lo que pasa es que si a eso se le suma no sé cuántos penales que le pitaron el semestre pasado, 12 o 13, no deja de quedar dudas, pero bueno, uno quisiera creer que todo pasa por la buena fe”.



Acerca de si se está refiriendo a que favorecieron al América con los arbitrajes, agregó: “No quiero entrar en ese tema, pero revise los penales que le pitan al América y revise los penales que le pitan a los otros clubes, realmente es difícil que no pensemos así y que no se presenten estas situaciones, pero infortunadamente los hechos muestran otras cosas completamente distintas, no quisiera entrar en ese tema, porque lógicamente que nadie tiene pruebas de que eso sea así, pero deja muchas dudas”.



En cuanto a la implementación del VAR en el fútbol colombiano, dijo que “el VAR era la herramienta que teníamos como para evitar este tipo de cosas, pero hemos visto que en los partidos con VAR en donde más errores arbitrales se han presentado. Si el VAR lo vamos a traer, pero si quienes lo manejan no son las personas adecuadas, vamos a seguir con el mismo problema, ya hemos tenido varias jugadas discutidas en partidos que ha estado el VAR”.



Finalmente, le consultaron si en eso tenía razón Eduardo Pimentel, a lo que respondió: “Él está muy preocupado, pero yo soy el único que en la Asamblea de la Dimayor pongo el tema sobre la mesa y el señor Pimentel se queda callado, esos reclamos no se hacen en la radio”.



Ante lo anterior, Futbolred en Cali habló con Mauricio Romero, presidente del América de Cali, quien manifestó que “nosotros ya interpusimos una denuncia contra el buen nombre de la institución, no queremos darle tanta trascendencia al tema, simplemente vamos a dejar que la denuncia llegue a su proceso normal, miraremos cómo evoluciona el tema y qué decisión tomaremos al respecto”.



“Estas cosas pasan y le hacen mucho daño al fútbol en general, hay que esperar porque nosotros apenas ayer interpusimos la denuncia disciplinaria, hay que esperar el tiempo prudente para que haya una respuesta y a partir de allí mirar a ver qué posición van a tomar la Federación y la Dimayor”.

Sobre que Zuluaga no tiene pruebas, señaló que “el Jurídico me comentó el tema, estuvimos hablando al respecto, se ponen las pruebas de las declaraciones de Carlos Mario, dice que no tiene pruebas, pero de todas maneras deja en entredicho que nos han pitado penales como favoreciéndonos, me parece que eso no es sano. Vamos a esperar y mirar qué va sucediendo”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces