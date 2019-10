Juan Camilo Angulo y la misión de celebrar contra América de Cali

Juan Camilo Angulo tiene una tarea pendiente con la camiseta del Deportivo Cali: marcarle gol a su antiguo equipo, América. Recientemente pudo festejar su primera anotación con los verdiblancos en la goleada 1-4 sobre el Cúcuta, en lo que ha sido una fortaleza suya como el tiro libre.



No viajó con el grupo a Ibagué, donde se perdió 5-2 con enormes errores, pero tiene un diagnóstico del compromiso: "La idea era hacer un gran partido y traernos un buen resultado, pero no se dieron las cosas, se hizo un buen primer tiempo pero en el segundo las desconcentraciones nos costaron, sabemos que Tolima es un rival al que no se le pueden dar ventajas, las dimos y ellos las aprovecharon, pero estamos pensando en el clásico, que es más importante aún”.

De la rotación que se ha implementado en las últimas semanas explicó: “El calendario ha sido muy apretado, partidos muy seguidos y no tenemos mucho tiempo de recuperación, lógico que todos los equipos y más que todos nosotros, por la seguidilla de juegos en Copa y Liga, debemos considerar a toda la plantilla, los que nos quedamos acá hemos entrenado de buena manera para jugar el clásico”.



En cuanto a los días previos a un derbi regional hay demasiada presión, considera que “un clásico es siempre especial, siempre genera mucho en la semana, más aun que venimos estamos en igualdad de puntos en la tabla, esperemos que la gente nos acompañe, tenemos que ganarlo para seguir arriba”.

Sobre lo que siente al enfrentar nuevamente a su antiguo equipo, señaló que "la sensación es la misma, ahora estoy en el Deportivo Cali y quiero ganarlo, las dos hinchadas son apasionadas y creo que va a ser un lindo partido. Uno como jugador siempre quiere jugar con la mayor cantidad de público posible, con nuestra gente”.



También se refirió a la derrota de hace un mes y la actualidad de ambos: “No hay espinita, nos caracterizamos porque cada partido lo jugamos como una final, sabemos que los dos equipos vienen de perder y ninguno va a regalar. América es un equipo difícil, que tiene sus argumentos, pero también sus debilidades, ahora más que todo pensamos en nuestro trabajo y en lo que podemos dar para ganarlo”.

De igual forma, prefiere dejar atrás la goeada del jueves, sin señalar a nadie. "Cada uno ha hecho su análisis de lo que pasó, pero no hay tiempo de pensar en lo de Ibagué, hay una revancha cortica y más porque es un clásico”.



Finalmente, dejó claro que pese a estar en la misma ciudad no ha hablado con ninguno de sus colegas americanos: "no he charlado con nadie, de los que estuve en el América ya no hacemos parte de esa institución, aunque tengo algunas amistades allá, esperamos que después del partido pueda hablar con muchos, pero del triunfo nuestro”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces