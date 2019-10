Pusineri no se esconde tras terrible goleada: así habló de la derrota

Lucas Pusineri, técnico del Deportivo Cali, reconoció que las cosas no le salieron como las había planificado, especialmente para manejar un resultado que tenía a favor y terminó con goleada este jueves 5-2 en favor del Tolima en Ibagué, en la fecha 14 de la Liga Águila II-2019.



Sobre la lectura que hizo del compromiso, el entrenador argentino argumentó que “es un desenlace que no esperábamos, debido a que no pudimos encontrar nuestro juego en los primeros minutos de los dos tiempos, haciendo mucha más resonancia en el segundo, donde no tuvimos una buena participación en el partido y evidentemente fuimos superados en ese periodo por el Tolima, una mala presentación que tuvo el equipo, pero con la tranquilidad de que generalmente un partido de estos lo tuvimos por semestre; el anterior en el primer semestre con Once Caldas no fue lo esperado también, ahora con la entereza de poder asumir rápidamente la derrota para salir en tres días que tenemos un nuevo compromiso y levantar a nuestros jugadores que nos van a defender el domingo; tratar en lo posible de tener la resiliencia necesaria para salir rápidamente de esta mala presentación y poder hacer hincapié en que tenemos con qué poder luchar como lo venimos haciendo, no desenfocar nuestras fuerzas en lo que fue hoy este malo partido para meternos en el clásico y seguir teniendo posibilidades en el torneo”.

Sobre si su equipo sintió lo físico o lo anímico con el gol del empate parcial de los ‘pijaos’, respondió que: “seguramente fueron ambas situaciones las que nos llevan a perder el encuentro, tuvimos la entereza como para dar vuelta al resultado y en el segundo tiempo no pudimos dejar que pasaran los minutos para manejar el partido y después se hizo todo muy costa arriba, eso sumado a los goles, que es la parte mental. Más en lo físico también fuimos superados, eso hay que reconocerlo como para salir rápidamente de esta presentación, recargar la energía y el domingo ante nuestra gente hacer una buena actuación y poder ganar el clásico”.

Finalmente, explicó la forma en que Tolima le sacó ventaja en el segundo tiempo: “Fueron profundos y más decisivos, nosotros no pudimos ser solidos defensivamente, allí creo que estuvo la clave. En el primer tiempo empezamos un poco erráticos, después nos repusimos, pudimos llegar al empate y después a la ventaja, lastimosamente al comienzo del segundo tiempo no manejamos el partido, el equipo sintió el impacto, se repuso rápidamente de la adversidad y esto es lo que pretendo de nuestros jugadores, que puedan asumir esto rápido, obviamente que somos todos responsables, y apuntar a lo que viene, que seguramente tendremos muchas más fuerzas y chances para ponernos aventurar en un domingo mucho mejor a lo de hoy”.

Acerca de si le faltaron piezas a su engranaje en Ibagué, dijo que “cuando uno pierde seguramente faltan cosas, cuando uno gana no sobran, no ahondaría en algo muy puntual porque todavía hay que hacer un análisis más minucioso para sacar conclusiones. Los partidos con Tolima son así difíciles, lo fue el otro día también en el estadio nuestro. Estamos con todas las pilas puestas en lo que viene el domingo y en la presentación nuevamente el 16 acá en Copa”.

Deportivo Cali recibirá este domingo al América en el clásico vallecaucano 287, en momentos en que ambos vienen de derrotas en las que quedaron muy mal parados, aunque se mantienen entre los ocho primeros. Lo cierto es que si se presenta un perdedor, empezará a tener problemas para garantizar su continuidad en el listado.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces