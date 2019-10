Lo que está en juego: estos son los retos de la fecha 15 de la Liga II

La jornada 15 de la Liga II-2019 ofrecerá nuevos y duros retos para los equipos protagonistas como para el líder, Alianza Petrolera, que busca volver por el camino del triunfo frente al Cúcuta Deportivo; el Atlético Junior, que espera seguir con ‘media inglesa’ y sacar al menos un punto en su visita al Nacional; América, al que le urge revivir con una victoria después de cuatro fechas y Santa Fe, que tratará de meterse entre los ocho.

Sábado 5 de octubre

Jaguares vs. Once Caldas (5:30 p.m.): el cuadro cordobés buscará despegarse del Unión y del Huila en la tabla del descenso, en la que los aventaja por dos puntos; sin embargo, la presión le puede jugar en contra, pues atraviesa su peor racha sin victorias desde que llegó a primera división, con 13 juegos sin celebrar un triunfo y además, tres derrotas consecutivas. El Once Caldas saldrá a ratificar por qué es el segundo mejor visitante del semestre, con su tercer triunfo consecutivo fuera de Manizales (viene de ganarle a Rionegro y Envigado).



Huila vs. Envigado (5:30 p.m.): el equipo huilense (13 puntos) dirigido por Jorge Luis Bernal quiere confirmar que el triunfo conseguido contra el América en Cali no fue casualidad, sino fruto de un alza en su rendimiento. Su reto más importante es volver a ofrecerle a su hinchada un triunfo en el Guillermo Plazas Alcid, luego de tres empates consecutivos en su cancha y de seis partidos seguidos sin ganar allí. Los tres puntos serían vitales para tener la posibilidad de salir del último lugar en la tabla del descenso. Envigado necesita despegarse del Huila, pues una derrota lo dejaría en el fondo de la tabla del descenso.



Cúcuta vs. Alianza Petrolera (8:00 p.m.): el conjunto rojinegro (24 puntos), recibe al líder con el reto de confirmar que salió del bache que le provocó dos derrotas al hilo, pero que comenzó a olvidarse con la clara victoria contra Millonarios. Otro reto del equipo cucuteño es mantener su racha goleadora, pues lleva nueve partidos seguidos anotando. El líder Alianza Petrolera (28 puntos), que tiene muy cerca la clasificación, tratará de volver al triunfo tras dos fechas sin celebrar.

Domingo 6 de octubre



Pasto vs. Tolima (2 p.m.): el cuadro pastuso (17 puntos) tratará de mantener su solidez como local, condición en la que ganó cuatro de sus últimos cinco juegos. Por su parte, el Tolima (18 puntos) llega urgido para recuperar terreno, lo que ya empezó con la victoria contra el Cali. Un triunfo en Ipiales lo dejaría nuevamente entre los ocho.



Millonarios vs. Patriotas (3:00 p.m.): el conjunto azul (26 puntos) sale a disipar dudas tras la derrota en Cúcuta que dejó malas sensaciones en lo futbolístico y a ratificar su poderío en casa pues lleva seis victorias consecutivas como local. Por su parte, Patriotas (18 puntos) y que solo ha conseguido un triunfo en sus últimos ocho partidos, buscará su primera victoria como visitante en este semestre y a tener un buen comienzo con el técnico encargado Nelson Gómez, tras la salida de Diego Corredor.



Unión Magdalena vs. Rionegro Águilas (4:00 p.m.): otro duelo que mira hacia la tabla del descenso, más que a la de la Liga II. El equipo samario (128 puntos en la tabla de promedios) lleva cinco fechas sin ganar y dos empates consecutivos. Por su parte, Rionegro Águilas (132 puntos en la tabla del descenso y 20 en la Liga) buscará su segunda victoria fuera de casa y por segunda vez en este semestre dos triunfos al hilo.



Nacional vs. Junior (4:00 p.m.): el conjunto ‘verdolaga’ (27 puntos) defiende su invicto de tres fechas (dos victorias y un empate) y buscará su cuarto triunfo en condición de local. Junior (22 puntos), tratará de mantener su buena racha de seis fechas sin perder con una media inglesa perfecta, con tres triunfos seguidos en casa y tres empates consecutivos como visitante. Sin embargo, el mayor reto del cuadro barranquillero será conseguir su primera victoria fuera de casa.



Cali vs. América (5:00 p.m.): el cuadro azucarero (23 puntos) necesita borrar la pobre imagen que dejó en Ibagué, donde fue goleado 5-2 por el Tolima, el pasado jueves y mantener su buen rendimiento de local con el que ha conseguido 16 de los 23 puntos que posee y ha anotado 13 goles. Por su parte, América (23 puntos) también llega tocado tras la derrota en casa con el Huila y necesita romper esa racha negativa de cuatro jornadas sin ganar.



La Equidad vs. Santa Fe (6:00 p.m.): el conjunto ‘asegurador’ (13 puntos) necesita sumar de a tres en casa algo que solo ha conseguido una vez en los últimos cinco partidos en Techo. Santa Fe (20 puntos) llega con seis triunfos al hilo e intentará igualar su mejor racha de triunfos seguidos en la historia, con lo que de paso ya estaría ubicado entre los ocho mejores.



Bucaramanga vs. Medellín (8:00 p.m.): el conjunto ‘leopardo’ (14 puntos) necesita una racha de victorias para seguir aspirando a meterse entre los clasificados. Para eso tiene que empezar en su casa por romper la racha de tres fechas sin ganar y dos derrotas consecutivas. Por su parte, el DIM (17 puntos) no ha perdido en sus dos recientes juegos como visitante y su goleador, Germán Cano tratará de seguir conectado y llegar a cuatro partidos seguidos inflando las redes rivales.