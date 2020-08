¡Otro que le niegan! El polémico jugador que América quiso contratar

América de Cali está en la búsqueda de jugadores para reforzar su plantilla luego de las varias pérdidas que han tenido en su plantilla los últimos meses.

Con la llegada de Juan Cruz Real al equipo y el análisis hecho las últimas semanas, el rojo está en la búsqueda de atacantes que le den más variantes.

Fue así como hace unos días intentaron acercarse a César Arias, a quien conoce el técnico por su paso en Alianza Petrolera, pero no hubo ningún acuerdo con el club.

Ahora, el rojo intentó la contratación de Gustavo Torres, pero por parte del equipo verde también una respuesta negativa.

“Cerca de las 10:30 a.m me escribió el señor Tulio para decirme si había alguna posibilidad de que Nacional prestara al jugador y no hay ninguna posibilidad", contó Juan David Pérez en Zona Libre de Humo.

El presidente de Nacional dio a conocer que a Torres lo tienen como un jugador importante y que su salida no será fácil de la institución porque jugadores en su posición son muy apetecidos en estos momentos.

“El préstamo no es viable porque es un jugador por el que Nacional ha hecho una inversión importante y Quindío comparte un porcentaje. No veo como las condiciones o circunstancias como para que Nacional le preste el jugador a pocos días de iniciar el torneo", añadió Pérez.

Gustavo Torres fue uno de los jugadores de Nacional que dio positivo en las primeras pruebas de covid-19, pero ya se recuperó y ha estado entrenando con el resto del plantel.

El jugador es vallecaucano y pasó parte del confinamiento en Cali. En una rueda de prensa contó las razones que lo llevaron a viajar a la ciudad y aclaró que no estuvo en la fiesta que dicen las autoridades tenía futbolistas y modelos.