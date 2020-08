El juvenil que sueña con ser el próximo goleador del 'poderoso'

Con experiencia en el fútbol argentino, Jafed Daniel Rayo Santos alimenta su sueño deportivo siendo uno de los delanteros de proyección para el Deportivo Independiente Medellín. Con 18 años, este cucuteño ha tenido un camino con goles, sacrificio y metas por cumplir en el conjunto rojo de Antioquia. Rayo, habló con FUTBOLRED donde habló de su proceso y que viene siendo seguido por Aldo Bobadilla para buscar el ascenso al plantel profesional.

¿Cuáles fueron sus comienzos en el fútbol?



Yo vivía en Argentina desde muy chico, comencé en las divisiones menores de Boca Juniors y Racing Club. Luego me vio el profesor Jesús Ramírez y seguí en el Club Estudiantil, estuve allí y hasta pude llegar a la Selección Antioquia. De ahí pasé a Independiente Medellín, donde estuve hasta 2017, en 2018 pasé a Estudiantes de La Plata donde estuve dos años y desde este año volví al Medellín para jugar con el equipo sub 20. El camino ha sido difícil pero hermoso, amo esta profesión y amo este deporte.



¿Siempre ha sido delantero?



Siempre me ha gustado ser centro delantero, me gusta marcar goles. Tengo de ídolo a Ronaldo el fenómeno, el gordo. Aunque él ya se retiró. Ahora sigo a Falcao y a Lautaro Martínez.

Entonces, ¿su sueño es destacarse y ser un delantero de Selección?



Así es, me encantaría estar en la Selección Colombia de mayores, jugar un mundial. Es algo por lo que trabajo todos los días.



Volviendo a esa experiencia en Argentina, ¿qué diferencias hay con el fútbol colombiano?



No hay tantas diferencias, quizás la manera en la que se manejan los clubes es diferente, la velocidad también, hay mucho roce, es muy competitivo. Pero en Colombia se juega bien y hay mucho talento.



¿Cómo está conformada su familia?



Mi familia está conformada por mi papá, mamá y dos hermanos. Viven conmigo acá en Medellín.



¿Qué tal ha pasado esta cuarentena?



He estado tranquilo, manteniéndome en forma. Gracias a Dios con mucha fe y esperando que todo esto pase para volver a la normalidad y jugar los diferentes torneos.



¿Cómo ha sido el trabajo durante estos últimos meses?



Hemos seguido trabajando por zoom y complementando los ejercicios por nuestra cuenta. Hace poco hablamos con el profesor Aldo Bobadilla, que estuviéramos atentos y preparados para alguna oportunidad que se pueda presentar. Trabajo con mucha fe y estoy esperando cuando llegue esa oportunidad.



Entonces, es posible que pueda integrar el plantel, ahora que se abrieron más cupos



Por ahora no nos han dicho nada, pero que Bobadilla nos haya citado por zoom a algunos jugadores de la categoría es algo que nos llena de muchas expectativas. Yo sigo trabajando y estando de la mejor forma posible.



¿Qué es el Deportivo Independiente Medellín para Jafed Daniel Rayo?



Un club muy especial, desde que estoy me hice seguidor del equipo y quiero que le vaya muy bien. Espero debutar en primera con el rojo y cantar los goles, como lo he hecho en la tribuna.

Amigos de @RacingClub de Visita en Colombia, para jugar contra mi equipo @DIM_Oficial pic.twitter.com/3SvBiJUKHL — Jafed Rayo Oficial (@JafedRayoOficia) August 27, 2017

Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8