El delantero que está muy cerca de firmar con el América de Cali

Con la salida del goleador Michael Rangel, América de Cali quedó solamente con un jugador de experiencia para esa posición como Adrián Ramos y un vacío en su ataque, sobre todo para su continuidad en un certamen como la Copa Libertadores.

Recientemente se mencionó la posibilidad de contratar un futbolista colombiano para llenar esa vacante y el nombre que surgió es el de César Augusto Arias, delantero de Alianza Petrolera, que durante mucho tiempo ha estado en el sonajero para el cuadro escarlata.

Arias nació en Barrancabermeja, tiene 32 años y ha militado en Petrolera, Cúcuta, Tolima, Real Cartagena, Once Caldas y el Daejeon Citizen, de Corea del Sur.



El jugador reveló en el ‘Súper Combo del Deporte’ que ya llegó a un acuerdo con América de Cali y aunque tiene contrato hasta diciembre de 2020 en Alianza Petrolera, espera tener el visto bueno de esa institución para llegar al elenco rojo. Todo dependerá de los contactos entre Carlos Orlando Ferreira, presidente de los aurinegros, y Tulio Gómez, máximo accionista de los ‘diablos’.

“Se abrió nuevamente esa posibilidad, porque el cuerpo técnico me conoce, esperemos que la tercera sea la vencida. Conmigo ya hay un acuerdo, falta entre los clubes. Ya hablé con el ‘profe’ Juan Cruz. Si por mí fuera ya sería jugador de América. Falta el acuerdo entre los clubes”, manifestó en el programa radial caleño.



De la misma forma, aseveró que “Jugar de 9 para mí ha sido lo más fácil, me desenvuelvo bien, también de doble 9, estar al lado de Adrián Ramos es aprenderle a él, cualquiera quisiera jugar con él, como extremo no he actuado mucho”.



Sobre su cuota anotadora, señaló que “actualmente llevo 103 goles y ya pasé la cifra que uno siempre quiere, soy el máximo goleador del equipo en primera división. Hay que decir que no he tenido esa contundencia que uno quisiera por semestre, a veces ha faltado tener esa claridad de que me la pongan mano a mano o factores que a uno lo limitan, he tratado de rendir, a veces me he caído un poco en eso, he estado jugando y he sido titular. También se cumplen tareas en el campo que el ‘profe’ manifiesta y se cumplen liderazgos en el campo, si ha habido el interés y uno ha mirado la posibilidad porque dieron el aval de poner contratar, no estoy 100% seguro de que pueda o no, pero creo que si hay negociaciones es porque el club puede saber”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces