¿Hay fecha para regreso de fútbol colombiano? Dimayor la tiene clara

El fútbol colombiano está a la expectativa por el regreso de los jugadores a los entrenamientos grupales, fase previa para el reinicio de la competencia.

Los clubes ya tienen toda la logística dispuesta en sus sedes para ese paso, que va a requerir al menos dos semanas completas de trabajo, antes de que la pelota vuelva a rodar en los estadios.



¿Cuándo sería eso? Aunque la fecha no es oficial, en Dimayor lo tienen muy claro: el 12 de septiembre próximo.



“Nuestra aspiración es iniciar el 12 de septiembre, yo creo que el gobierno sí nos va a dejar iniciar por tarde el 15 de septiembre", dijo el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, en entrevista con Los dueños del balón, de RCN.



"Esto no significa que no vayamos a tener riesgos, seguro algunos jugadores saldrán positivos (por covid-19) en el camino, pero en general los resultados del protocolo son muy buenos y estaremos muy debajo del promedio nacional”, añadió. En efecto, en las últimas horas el Bucaramanga anunció cuatro casos que están en aislamiento. Pero, como dice el dirigente, eso no será una barrera para retomar el torneo.



Lo que no se explicó y sigue en discusión es dónde sería el regreso, si en una sola región como sugirió el Gobierno, o en las sedes naturales de los clubes, que es el anhelo de Dimayor. Eso podría determinar cambios en el sistema de juego, que no descartó el directivo.



“Sé que el gobierno está interesado en que el fútbol vuelva lo antes posible. Cuando pongamos una fecha, seguramente nos lo podrán avalar. Sin embargo, el tema de fechas está apretadísimo con los clubes que juegan Copa Libertadores, sumado a las Eliminatorias y el otro año con un Sudamericano sub-20”, agregó.