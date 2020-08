'No tenemos decisión sobre la sede, dependemos del Gobierno': Dimayor

El regreso del fútbol colombiano, en definitiva, no será en el mes de agosto y seguramente tampoco en la primera semana de septiembre, como esperaban los clubes agremiados en Dimayor.

Así lo aseguró el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo: "Son muchas cosas las que hace falta trabajar, de la mano del Ministerio de Salud y del Deporte. Esperamos que sí, a mediados de septiembre, pero hay muchos detalles por trabajar", dijo en entrevista con RCN Radio.



"​Tenemos que trabajar de la mano del Gobierno para regresar de la mejor manera posible", añadió el dirigente.



Respecto del regreso en una región, como ha insistido el Gobierno, o en las sedes naturales de los clubes, Jaramillo explicó que hoy sigue siendo un asunto a resolver: "No tenemos una decisión (sobre la sede), dependemos del Gobierno".



Eso sí, dejó clara la posición de la entidad, que tiene muchas reservas con un regreso en sitios como el Eje Cafetero, uno de los que se han propuesto, por la situación económica difícil que atraviesan los equipos y por motivos logísticos: "Una concentración tan larga no pasa ni en un Mundial de fútbol", deslizó. "​No habrá una solución perfecta, algunos clubes estarán conformes, otros no", añadió, dejando claro, nuevamente, que las decisiones no pasan solo por Dimayor sino que tienen estrecha relación con las indicaciones del Gobierno y la evolución de la pandemia.



Jaramillo concluyó que aun falta un tema de procedimiento para el cumplimiento de las fases 4 y 5 de protocolo, que anunció Fernando Gómez, ministro de salud en sus redes sociales: "No hemos sido notificados, los equipos tiene que volver a los entrenamientos grupales cuanto antes porque eso es lo que hace la competencia segura", dijo.