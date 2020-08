¿Están listos los equipos para regresar el 30 de agosto a competencia?

La autorización del Ministerio de Salud para iniciar las fases 4 y 5 del protocolo de bioseguridad, que permitirá el reinicio de la competencia, es la noticia que esperaban los clubes hace cinco meses.

Quiere decir que sí, que mantienen la intención de regresar el próximo 30 de agosto y están definitivamente listos para reactivar la Liga Betplay I 2020 y, de paso, sus maltrechas economías.



Un sondeo de FUTBOLRED encontró que equipos como Santa Fe, Millonarios, Nacional, Medellín, América, Deportivo Cali y Envigado aseguran tener todo listo para volver, no reportan casos de coronavirus covid-19 y han cumplido el protocolo con el rigor suficiente para pasar ahora a los anhelados trabajos precompetitivos. Rionegro ha informado recientemente de dos casos positivos que requieren los 14 días obligatorios de cuarentena y la Equidad también tiene un caso en aislamiento.



De esta manera, el aval que ha dado el Ministerio de Salud no los toma por sorpresa y los habilita para el pitazo inicial en una semana.



¿Qué falta? Un detalle que no es menor: la decisión del reinicio en una región, como ha sugerido el Gobierno con insistencia, o en cada ciudad. Las dos opciones tienen sus complicaciones.



Vale recordar que el protocolo especifica que serán "las alcaldías locales o distritales donde funciona cada uno de los clubes" las que verifiquen el cumplimiento del protocolo y supervisen el paso de una fase a la siguiente, con lo cual no haría falta uno sino varios avales oficiales si es que se decide el regreso en las sedes naturales, la opción preferida por los clubes por logística y costos.



Pero si fuera en una región la complicación principal son los costos: los clubes argumentan que en esta crisis no tienen cómo financiar la logística de 40 personas en un solo sector. Es más: el paso 4 del protocolo establece concentraciones para los trabajos precompetitivos y a eso se opusieron ya varios directivos porque dicen no tener recursos para mantener a los 22 jugadores, más personal de apoyo, en sus propias sedes. ¿Van a poder con tres meses o más en un regreso, por ejemplo, en el Eje Cafetero?



Esa situación es la que resta por decidir en Dimayor, donde son partidarios del regreso en cada ciudad y tienen los mismos problemas económicos para satisfacer la sugerencia del Gobierno. Eso haría que, a pesar de que los clubes dicen que están listos para el 30 de agosto, la fecha de reinicio del torneo se traslade, como mínimo, a septiembre.

¿Qué fue lo que autorizó el Ministerio de Salud?



El pronunciamiento del ministro Fernando Gómez fue claro: "Acabo de firmar el acto administrativo que autoriza el inicio de las fases 4 y 5 para entrenamiento y competencia del fútbol, con las firmas de las ministras de interior y deporte quedará hoy expedido", dijo.



Vale repasar entonces lo que la resolución oficial de su despacho definió en esas fases 4 y 5:



Fase 4: Entrenamiento específico



Esta fase concibe la posibilidad de estar concentrados los deportistas, entrenadores y personal de apoyo en la sede, lo cual dependerá de la situación sanitaria para covid-19 en ese momento. Solo se podrá realizar una semana antes de empezar competencia.



*Paréntesis: este detalle de la concentración del personal es la que preocupa a los dirigentes por motivos de costos. Preferirían seguir como se han hecho hasta ahora los trabajos individuales, alternando plataformas virtuales y trabajos en la sede.



Fase 5: de competencia



Inicialmente será a puerta cerrada, solamente se abrirán las puertas para el acceso al público cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. La entrada de las personas autorizadas en la fase 0 será por el acceso de la puerta de maratón y a todos se les practicará un test rápido preingreso.



El estadio deberá cumplir con todos los requisitos de limpieza y desinfección estipulados por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Al finalizar el partido los jugadores se dirigirán directamente al camerino correspondiente, deben cambiarse y depositar todo su uniforme de competencia en la bolsa plástica correspondiente a cada jugador. Además, se estipula que no se pueden duchar en el estadio.



Finalmente, a la salida del camerino cada jugador deberá desinfectarse las manos, ponerse un tapabocas nuevo y dirigirse a la salida del estadio respetando los protocolos de distancia de seguridad.

​

Después de meses de trabajo en las sedes, respetando al detalle el protocolo, parecen requerimientos sencillos de cumplir. Ahora solo falta el espinoso tema de la sede, asunto que debe aclarar en los próximos días la Dimayor.