América confía en que la Liga se pueda reactivar a finales de agosto

América, campeón colombiano, es uno de los clubes que aguarda con mayor expectativa el reinicio de la Liga 2020, ya que a través de la competencia local podrá darle ritmo a su plantel para meterse de nuevo en el Grupo E de Copa Libertadores.



Es apenas lógico que haya interés de los escarlatas porque se cumplan los tiempos pactados, inicialmente con la apertura de los entrenamientos grupales o fase 4, y luego con la competencia en sí, que por lo que indican los últimos movimientos, podría darse en estadios habituales de cada equipo.



Mauricio Romero, presidente de la institución, explicó en el ‘Súper Combo del Deporte’ las novedades del plantel, entre ellas que pronto se confirmará la fecha de los entrenamientos grupales, así como la forma en que avanza la logística para Liga y Libertadores.

¿Usted ve viable que se pueda jugar en los estadios de cada equipo? “Hay que tener también en cuenta el contexto de que los clubes de Dimayor elegimos un tipo de torneo y es la continuación del campeonato que alcanzó a jugar unas fechas del primer semestre, y tratar en la medida de las posibilidades utilizar los aeropuertos de las ciudades así sea en chárter, respetando las medidas de bioseguridad, porque no vemos razón para encerrar a los jugadores otros cuatro meses, en ese contexto lo que hablamos en la Asamblea de la Dimayor fue hablar con las Alcaldías para ver qué estadios nos habilitan, ya se hizo en las ciudades principales y en otras ya se tiene el aval, creo que con esa habilitación de los estadios es que el Gobierno nos diga ‘listos’.

No creo que vamos a tener inconveniente para reiniciar en nuestros estadios, los equipos estamos listos, podríamos arrancar el 29 (de agosto) y hay que recordar que hay dos partidos aplazados y son los primeros que se deben jugar, la ilusión que teníamos era que se hicieran a mitad de semana y nosotros jugar después del 30, esperamos la decisión del Gobierno y podemos iniciar según lo prometido”.



En cuanto a si ya están analizando la logística del viaje a Brasil para enfrentar el 16 de septiembre a Internacional de Porto Alegre, señaló que “no está fácil porque estamos en una disyuntiva muy grande, puesto que aparentemente en esa fecha ya tendríamos vuelos comerciales habilitados, pero los vuelos comerciales que habían a la fecha se han cancelado, lo que nos dice Conmebol que paguemos un chárter que ellos nos dan un auxilio de acuerdo a la distancia que haya, la distancia de nosotros es muy grande y un chárter nos valdría muchísimo más de lo que cuesta un vuelo comercial y estamos tratando de cotizar, ya tenemos tres cotizaciones sobre la mesa y estamos esperando las últimas dos para tomar decisiones, pero creo que al final lo más seguro para nosotros será viajar en un chárter”.



¿Hay algo nuevo con Duván Vergara? “Hasta el momento no, eso lo está manejando don Tulio directamente, estuve reunido con él este fin de semana y estamos esperanzados de que pueda llegar un par de ofertas más y estamos a la espera”.



Sobre el torneo de penales, que los enfrentaría al Cali, dijo que “toda esa reinvención de la que la gente habla surgió esa idea que nos pareció una estrategia innovadora, bastante chévere sobre todo por los jugadores que van a participar, es una idea que apoyamos 100%, que esto permita el fortalecimiento y ese volver a competir que hoy lo tenemos tan limitado, volver a esta actividad competitiva para nosotros es importante”.



De otro lado, pese a que se encuentra en Suramérica, el que todavía no ha podido conectarse con Cali es el argentino Leonardo Felicia, el otro asistente de Cruz Real y el único que falta para completar el grupo de trabajo. Según lo dicho a sus compañeros, estaría arribando a Cali el viernes 28 de agosto.



América también sigue en la adecuación de la sede administrativa de la institución, que se trasladará del Hotel NH -donde funciona desde la llegada de la familia Gómez- para dejar todo acondicionado en Cascajal, y llevará el nombre de Gabriel Ochoa Uribe, el fallecido entrenador antioqueño que le dio al club siete estrellas y tres subtítulos de Copa Libertadores.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces