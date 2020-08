¿Cómo le ha ido a los últimos extranjeros de Independiente Medellín?

17 jugadores extranjeros llegaron el Deportivo Independiente Medellín bajo la etapa de Raúl Giraldo su máximo accionista y el balance no es muy alentador. Muy pocos triunfaron, tuvieron alguna repercusión y el resto no logró consolidarse, siendo un desafío importante para Walter Rodríguez, Israel Escalante y Carlos Monges, que aún no debutan y Francisco Flores que tiene más por demostrar.



El primer extranjero que llegó en este ciclo fue Germán Ezequiel Cano, quien le bastaron dos épocas con el poderoso para ser el extranjero que mejor rindió a pesar que solo ganó la Copa Colombia 2019. Cano arribó en el 2012 y tras 191 partidos y 126 goles, se convirtió en el máximo goleador de la historia poderosa. Sus gritos y ‘pases’ a la red todavía los extrañan en las toldas rojas.

2015 fue una época donde llegaron muchos extranjeros; los argentinos Matías Caháis, Hernán Hechalar y Santiago Echeverría, el paraguayo Anthony Silva y el mexicano Luis Humberto Nieves. En el caso de Caháis, disputó 35 partidos, anotó dos goles y fue parte del equipo campeón de Liga en 2016. Hechalar llegó como figura del Atlético Huila y en 132 partidos, anotó 29 goles y también estuvo en el equipo campeón del 2016. Su etapa de dos años con el DIM terminó de manera decadente. Santiago Echeverría disputó 22 partidos hasta que saltó su doping por boldenona que le impidió seguir en el equipo y retomar su carrera deportiva hasta 2019.



Por su parte, Anthony Silva llegó con mucho cartel al DIM, pero apenas actuó en 36 partidos, con más pena que gloria pasó el meta guaraní. Mientras que el mexicano Luis Nieves disputó seis partidos traducidos en 243 minutos de juego.



Para 2017, arribaron los argentinos Rodrigo Erramuspe y Valentín Viola, el primero disputó 19 partidos y anotó cuatro goles, el segundo 27 encuentros y seis goles. Poco y nada para estos jugadores que pintaron como refuerzos y se fueron por la puerta de atrás.



En el 2018, llegó el argentino Alejandro Barbaro, el extranjero que menos jugó con Medellín, apenas tres partidos y el ecuatoriano Luis Luna, que actuó en 17 encuentros, pero su paso por el conjunto antioqueño fue desapercibido. El uruguayo Jonathan Barboza también llegó al equipo ese año y jugó en ocho partidos.

Para junio de 2019, Adrián Arregui llegó a Medellín y junto a Cano, Caháis y Hechalar, son los extranjeros que hasta el momento se consagraron campeones. El volante argentino disputó 35 partidos, anotó siete goles y en julio abandonó la institución por motivos familiares. Aunque pertenece al DIM, jugará por los próximos 18 meses en Huracán de Argentina.



Finalmente, llegamos a este 2020 donde hasta el momento, han llegado cinco jugadores extranjeros; el argentino Federico Laurito, que disputó cuatro partidos, uno como titular y el resto entrando desde el banco de suplentes y sin marcar goles. Aunque tenía contrato con la institución, promediando el mes de abril rescindió su vínculo y retornó a su país. El venezolano Francisco Flores, quien hasta el momento ha disputado cinco partidos, todos entrando desde el banco. Con la salida de Adrián Arregui, la posibilidad para el jugador ‘patriota’ se abre en pelear un puesto en el once inicial con Walter Rodríguez, paraguayo que llega con experiencia en el fútbol italiano y la primera división de su país. Mientras que, en el ataque, habrá otro duelo extranjero entre Israel Escalante, argentino que llegó de las inferiores de Boca Juniors y Carlos Monges, paraguayo de mucha confianza por parte de Aldo Bobadilla.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8