DT del Cali está de acuerdo con jugar en los estadios de cada equipo

Deportivo Cali recibió oficialmente este miércoles de parte del Alcalde de Palmira la autorización para jugar en su estadio de Palmaseca, con lo que se suma a otros clubes en la intención de retomar la Liga 2020 en sus respectivos escenarios.



El técnico uruguayo Alfredo Arias volvió a manifestar que competir en una sola región sería aumentar el estrés del encierro al que se han sometido los jugadores durante cuatro meses, y que han tenido que trabajar en el control de la ansiedad para llegar bien al compromiso aplazado con Millonarios, que serviría como piloto antes de la continuación del certamen.

¿Qué le han dicho del torneo de penaltis? “Sí, nos dijeron y nos preguntaron quiénes podían concurrir y ya les dimos los nombres, no me dijeron fecha de cuándo va a ser, todo sea bienvenido si sirve para promover un poquito el fútbol nuestro y seguramente conseguir algún auspiciante”.



¿Todo indica que la liga se jugará en los estadios habituales, es un alivio saber que podrá estar en Palmaseca? “Como lo dije desde el primer día, lo ideal es jugar cada uno en su estadio y hacerlo como veníamos, las instituciones están haciendo los trámites con las Alcaldías, esperamos la autorización de Gobierno y los ministerios de Salud y Deporte para tener la fecha de inicio, ojalá que todo vaya por los caminos normales y todos podamos hacer de local y de visita donde corresponde”.



¿Qué tanto puede afectar al Cali en Copa Suramericana que en otros países ya están en competencia y en Colombia todavía no? “Ese es un tema que siempre se plantea a inicios de año, algunas ligas empiezan antes y no hay duda que llevan ventaja los equipos que están en copas internacionales porque todos coincidimos en que la mejor forma de perfeccionar o ir mejorando el equipo es compitiendo, a través de los partidos, no hay duda de eso, allí no hay muchas teorías diferentes. Entonces en este caso, que es como un inicio de temporada, aquellas ligas que empiezan antes tienen una ventaja para organizarse, para saber cómo reaccionaron los jugadores después de partidos, ustedes vieron que en Europa las ligas que iniciaron antes pudieron organizarse para esas copas y son las que están definiendo: Alemania y Francia, más que nada Alemania, que con el Bayern Munich dio el otro día un recital”.



¿Por qué la mayoría de futbolistas no quiere jugar en una sola región? “No quiero defender solo a los futbolistas, sino que el planteo de esa concentración, los tres meses sin ver a su familia y sin comunicarse con nadie pasa a ser totalmente perjudicial, los deportistas de otras disciplinas que están en Europa no van allá y se encierran, sino que van a hacer una vida normal allá, van a entrenar, a hoteles, salen, conviven, tienen familia incluso algunos que los acompañan, creo que no es que el jugador de fútbol sea especial sino que primero, estuvieron cuatro meses encerrados, ahora incluso yo a mis jugadores les exijo y les pido que sigan en esa burbuja en su casa, que salgan lo menos posible, pero ya llevarlos tres meses a una ciudad donde no puedan ver a sus familias ya es llevarlos un poquito al extremo de sacarlos de la normalidad de la competencia. En Europa vi llegar a Piqué bicicleta a los partidos desde su casa y esa es la comparación que me suena más válida para hacer la comparación de cómo están compitiendo en Europa y cómo lo van a hacer acá”.

¿En cuántos partidos se podría ver un Cali con la expresión futbolística que usted pretende? “Los hinchas, nosotros, los mismos jugadores, queremos verlo desde el primer día, pero no vamos a saberlo hasta que se juegue el partido y entremos en la competencia, es una situación muy diferente, muy atípica que nunca se ha vivido y no vamos a saber si fue bueno estar cuatro meses sin jugar y encerrados, si fue bueno el paso progresivo que hemos venido tomando en cuanto a entrenamientos individuales, solo podremos saber cuándo inicie la competencia. Pero sí digo que desde el primer partido deseo que el Deportivo Cali juegue mejor de cómo lo estaba haciendo, para eso estamos entrenando, pero veremos después”.



¿Cómo ha manejado la parte psicológica del plantel? “Al igual que todos los equipos, normalmente dicen que la ansiedad no es buena y hay que controlarla, estamos todos ansiosos, hay un día que nos dicen que empieza una liga y estamos listos, pero luego nos dicen que será en otra fecha, hemos tenido que estar muy atentos a tratar de fijar la mente y el objetivo donde está, que es en el primer partido, solo necesitamos recomenzar ese partido muy bien, en el estadio que sea, no nos puede distraer nada”.



¿Qué piensa del emparejamiento que se hará con el calendario europeo a partir de junio del próximo año? “Me imagino que las circunstancias llevaron a eso, los intereses y tratar de contemplar todos los intereses como el descenso, llevaron a que eso ocurriera, sinceramente no puedo opinar de una realidad que no conozco, En Uruguay se intentó eso hace unos años, estaba emparejada la temporada y se volvió a lo mismo, porque más que nada en Uruguay el clima tiene cuatro estaciones muy diferenciadas y acá quizás Colombia lo puede sobrellevar porque es un país muy grande y por su ubicación geográfica quizás lo pueda equiparar con Europa. Oajá que sea para bien y los jugadores puedan recibir mejores contratos, que el país futbolístico crezca con eso, ojalá que sí”.



¿Ha tenido la oportunidad de analizar las bajas de Millonarios, su primer rival en el partido aplazado? “Creo que se va a intentar jugar el campeonato que se había aprobado, pero que dependía de muchos factores que se jugara finalmente así, primero hay que ratificar dónde se va a jugar, si van a ser las sedes, en qué fecha vamos a regresar y creo que hay trecho por delante antes de enfrentar a Millonarios, seguramente he mirado algo de Millonarios, pero llegará el momento de hablar de ellos cuando nos digan la fecha del partido, antes no lo voy a hacer”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces