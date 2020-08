Nacional se adaptó al cambio y espera con mucho ánimo la competencia

Son 32 sesiones de entrenamiento individual que Atlético Nacional realizó en las últimas seis semanas. Cerca de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para pasar a la fase de trabajos grupales, el conjunto verdolaga se siente fuerte mental y físicamente para ser un equipo que marque diferencia cuando se reanude la competencia. Las claves, el trabajo a máxima intensidad, la unión de grupo y la devoción de los jugadores con Juan Carlos Osorio.

“El profesor (Osorio) es una persona brillante, exitosa y uno lo acoge como si fuera un padre, es un gran ser humano que te motiva todos los días, sabe mucho de fútbol, solo tengo palabras de agradecimiento y admiración por él”, destacó Fabián González Lasso, quien ha replicado los buenos comentarios que no solo él tiene con el técnico risaraldense, sino referentes del equipo como Diego Braghieri y Helibelton Palacios suscriben las ventajas de tenerlo como entrenador.

Sobre la unión de grupo, el equipo ha estado conectado desde el día uno de la cuarentena a través de los trabajos virtuales, charlas y diálogos con el cuerpo técnico de temas deportivos y ajenos a ellos. La hermandad en estos momentos es algo que también destacan los jugadores verdolagas.

“Con los compañeros hemos estado unidos, en especial por videollamadas, eso nos ha servido para tener un mayor apego. Agradecemos a Dios porque estamos con salud y pedimos por los contagiados que puedan salir con bien y aquellas personas que perdieron un ser querido, les dé fuerza y sabiduría. Estamos pasando por un momento muy duro, es un cambio drástico en nuestras vidas y lo único que nos queda es adaptarnos”, indicó Lasso.

Pensando en lo que viene, el delantero verde advirtió que “al no entrenar la parte colectiva, se pierden los movimientos con los compañeros, toca volver a iniciar de cero y eso es complicado no solo para Nacional, sino para todos los equipos”.



Quizás esa última parte es lo que más inquieta, no solo a los jugadores de Nacional, sino de los demás equipos. Al ver competencia que poco a poco se ha ido reactivando en Suramérica, la ansiedad aumenta, pero ellos están convencidos del talento que tienen para buscar los objetivos locales e internacionales.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8