Bayern Múnich finalista de Champions, pone en líos a ‘MisterChip’

Bayern Múnich llegó pisando fuerte a la final de la Champions League: ha ganado todos sus partidos y el décimo triunfo fue este miércoles 3-0 sobre Lyon, en partido semifinal. El equipo alemán sorprendió a propios y extraños, pues no estaba entre los favoritos al título a principios de temporada.



No por lo menos para ‘MisterChip’, el famoso estadígrafo, que tiene siempre datos impresionantes del fútbol mundial, y que cuando comenzó esta Champions no tenía en su ramillete de favoritos al Bayern.



Así se lo recordaron en las redes sociales. Y además le volvieron a la memoria una promesa que hizo, retando al destino, si Bayern llegaba a la final de la Champions.

El especialista en datos, nacido en España, dijo en su momento que si Bayern (o Real Madrid) llegaban a la final de la Champions, tendría cambios extremos en su apariencia, con tatuaje incluido.