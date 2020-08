Contundente: 'Reemplazaría a Messi en Barcelona con James Rodríguez'

España estuvo conmocionada este martes tras la posible salida de Lionel Messi del Barcelona, club en el que ha jugado toda su carrera, pero al que desea dejar ante las malas decisiones de la última temporada y el fracaso en el que terminó.

Desde todos los lugares del mundo se han escuchado opiniones de todo tipo y Colombia no fue la excepción, pues fue la comidilla de los diferentes programas.

En el VBar, de Caracol Radio, Iván René Valenciano habló sobre lo que debería hacer si Lionel Messi decide abandonar la institución y señaló que ek reemplazo podría ser James Rodríguez.

“Me quedo con James Rodríguez en el Barcelona. Que lidere ese proyecto de Ronald Koeman, a quien tengo como un falso, más falso que un billete de tres, pero me gustaría que llevaran a James", dijo el exfutbolista.

Y además de aportar con toda su calidad futbolística a un nuevo comienzo en una posible nueva era para el equipo, Valenciano señaló que también sería una gran idea para que el colombiano se destaque en España.

“Sería una buena oportunidad para él. Para demostrar toda su capacidad y decirle a Zidane ‘usted no me aprovechó en el Real Madrid y en el Barcelona sí me van a aprovechar’”, expresó.

Por lo que se conoce en España, aún no están preparados para llevar al Barcelona a ningún jugador, mientras que a James le apareció un nuevo pretendiente desde la Premier League.