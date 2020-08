Lionel Messi, ¿culpable o víctima de la crisis del FC Barcelona?

El mundo del fútbol todavía no sale del desconcierto con la noticia de que Lionel Messi dejaría al FC Barcelona, el único club con el que, hasta ahora, ha jugado durante su larga y prolífica carrera. El argentino lo ganó todo en el equipo azulgrana: 33 títulos que marcaron la época más gloriosa del club catalán, y que terminaría entre disputas y una crisis deportiva nunca antes vista.



La ‘Pulga’ es el máximo ídolo del Barça, pues marcó una era y es el hombre de las mejores cifras y récords. Su desequilibrio, sus goles, dejaron grandes gestas, remontadas inolvidables y una estela ganadora que dejó huella en todo el mundo. Gracias a Messi, millones de personas en el planeta dicen ser hinchas del Barcelona y el ‘marketing’ ha explotado su imagen, generando millones y millones de dólares.



Sin embargo, Barcelona viene de fracaso en fracaso en las últimas temporadas. No gana la Champions League desde la temporada 2014/2015, y el último curso fue sepultado con una derrota 8-2 contra Bayern Múnich.



Así, muchos ven la salida de Messi como consecuencia de una serie de fallos dirigenciales, en cabeza de Josep María Bartomeu. Lionel es la víctima, pues no fue él quien vendió a Neymar, dejó de sacar jugadores importantes de la cantera, ni malgastó el dinero en fichajes que no dieron la talla en el Barcelona.



Sin embargo, y aunque para muchos parezca increíble, algunos ven en Messi a uno de los culpables del descalabro ‘culé’. Del argentino dicen que, a pesar de sus goles y talento, no apareció en momentos y partidos culminantes; su jerarquía no se vio cuando el equipo estaba mal, además de desaparecer por pasajes de los juegos.



Aunque lo que más marca su culpabilidad sería el trato en el vestuario. Messi, dicen, tiene un grupo de amigos que juegan gracias a él; otros no son de su agrado y Lionel no hace un esfuerzo para acogerlos a todos; pasó con Antoine Griezmann al inició de la temporada. Y eso sin contar las peleas con el entrenador Quique Setién y su cuerpo técnico.



¿Culpable o víctima? Messi igual hará falta en Barcelona, en caso de que se confirme su salida.