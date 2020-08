Si se va Messi, ¿a dónde irán a buscar sus 633 goles y 33 títulos?

La probable decisión de Lionel Messi de dar por terminada una carrera de 16 temporadas en el FC Barcelona, abre un interrogante que, a esta hora, nadie en el club logra responder: ¿dónde van a encontrarle un reemplazo?

Se dice fácil, pero no lo es tanto: Messi es responsable de 33 títulos del club, 513 victorias (70%), 633 goles (521 zurda, 88 derecha, 22 cabeza, 1 mano, 1 pecho) y 254 asistencias, según los registros de Misterchip. Habría que sumar sus 35 goles y 23 asistencias más, en partidos amistosos.



No es gratuito que cuente con 6 balones de oro y 6 botas de oro en sus vitrinas.



Según las cuentas del estadígrado, el posible adiós de Messi representa para los catalanes 827 goles y 354 asistencias. ¿Hay alguien en el mundo que puede, no digamos igualar pero al menos acercarse a esos registros? Al parecer, cuando Koeman decidió prescindir de su amigo Suárez y varias fichas de su entorno, no había hecho ese cálculo...