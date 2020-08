Las diferencias irreconciliables de Messi con su querido FC Barcelona

El rumor corre como pólvora en la prensa mundial: Lionel Messi habría decidido irse del FC Barcelona, nada menos que el club de toda su vida.

Se trata de la peor pesadilla de una directiva sacudida por los errores, los desencuentros, las indecisiones, que han terminado en una crisis deportiva bien descrita en la última presentación del equipo: 8-2 contra Bayern Múnich, en Champions league.



Habría sido demasiado para el mejor del mundo, el capitán del barco, quien tendría tomada la decisión de irse. Pasar un año en blanco y rayando en el ridículo no es un sapo fácil de tragar para un animal competitivo como él. Ahora pensaría que su techo deportivo como catalán ya fue y no le faltarán alternativas para volver a levantar trofeos.



¿Pero por qué se va si ha sido mencionado con insistencia como el único insustituible? No sería una decisión improvisada o producto de la frustración, sino una suma de desencuentros que habría llegado a su límite. Aquí, el resumen de las últimas decisiones que afectaron al 10:



La salida de Suárez



El gran amigo de Messi, lo sabe el mundo entero, es Luis Suárez. Y el primer acto de gobierno de Koeman, el nuevo DT, fue informarle que no seguía. No importó que el uruguayo hubiera dicho que aun tenía mucho para ayudar. El nuevo comandante simplemente le dio la baja. Y eso no iba a pasar sin consecuencias para Messi, quien justo después del 8-2 se que con él y Jordi Alba a la nieve, para estar lejos del escándalo. ¿Hablaron allí de qué haría el capitán si su gran amigo no seguía? Solo ellos lo saben. Lo cierto que es si se va Suárez, Messi también querría salir.



La novela de Neymar



Pasaron muchas cosas en el último mercado y, al final, no pasó nada. Desde 2017 estaba Neymar contándoles a sus amigos Messi, Suárez, Piqué y demás que no era feliz en París y que, más nada, quería regresar. En manada presionaron todos para repatriar al brasileño, negociación que al final no se dio, aunque el presidente Bartomeu les dijo a todos que habían hecho todo lo posible pero PSG simplemente se negó. ¿Le creyó Messi? “Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso". Fin de la discusión.



El fichaje de Griezmann... ¿contra Suárez?



No es que Messi tuviera algo personal contra Antoine Griezmann. Es que, según explicó en su momento el diario Mundo Deportivo, hubo una mentira detrás de su fichaje. Dice la fuente que en mayo de 2019, en medio de la pelea por recuperar a Neymar, los 'capos' del vestuario le preguntaron a Bartomeu si era verdad que había un preacuerdo con el francés, molestos porque eso complicaría el regreso del gran amigo. Y el presidente les habría dicho que no.... y resultó que sí, que el negocio estaba hecho. Luego Suárez se lesionó y el fichaje se anunció. Y Neymar no volvió.



El adiós de Valverde y el 'agarrón' con Abidal



La salida de Ernesto Valverde de la dirección técnica molestó mucho a Messi, quien creía que era el hombre indicado a pesar de la evidencia de los resultados. Pero esa salida disparó el lío con Abidal, secretario técnico, quien dijo en entrevista con Sport que algunos jugadores aseguraron a su despacho que se trabajaba demasiado poco con él.



Messi se enfureció y le contestó en Instagram en una clara desautorización, se quejó de que no diera nombres y los metiera a todos en el mismo saco y pidió que la directiva explicara con quién estaba. ¿Respuesta? Abidal siguió en su cargo y encima fue clave en el fichaje de Quique Setién, un técnico que no copió nunca con el grupo y se fue tras el 8-2, igual que Abidal... Y ahora, ¿también Messi?