Claro y sin titubeos: así está la continuidad de Guimaraes en América

Al margen de la incertidumbre sobre el regreso del fútbol colombiano, bastante dilatado ha estado el arreglo en materia salarial entre los directivos de América de Cali, cuerpo técnico y jugadores.

Lo más inmediato, sin decir que más prioritario o no que el caso de las opciones de compra que se vencen a mediados de año, es solucionar la continuidad del cuerpo técnico que encabeza Alexandre Guimaraes, cuyo contrato vence el próximo 15 de junio.

Ese un tema que maneja el presidente de la institución, Mauricio Romero, con Ander Fernández, representante del entrenador brasileño nacionalizado costarricense.

Fernández señaló en diálogo con el Súper Combo del Deporte que “lo que puedo decir es que al día 12 de mayo, que fue mi último contacto con el presidente del club la disposición de las partes es de continuar, el problema que ha habido por ambas partes es el que hemos tenido todos, estar día a día no sabiendo qué va a pasar. Había un planteamiento de que la Liga podía volver en julio, pero nadie dice nada, ni siquiera el Ministro del Deporte, no se pueda hablar de una fecha completa, creo que si no ponen una fecha concreta, como ocurre en Europa, es un hándicap para una reorganización estructural y económica de los clubes, es una cita muy insoladora. Nadie dice nada de cuándo iniciar esto, lo que nos está retrasando para la toma de decisiones, hoy es lo mismo tomar una decisión que dentro de una semana”.

El agente confirmó lo que se ha manejado durante los últimos dos meses a raíz de la pandemia, y es que el club no quiere sobrepasar su presupuesto: “El propietario del América, como todos los propietarios, está mirando el asunto económico para no quedarse en una situación de no poder atender los compromisos”.

Aunque legalmente un mes antes del vencimiento hay que tomar una decisión en cuanto a la continuidad o no, Fernández argumenta por el lado de ellos son positivos: “Por la parte que nos toca nuestra voluntad es seguir con el proyecto; me remito a los inicios de este proyecto cuando contacto con Guimaraes para explicarle todo esto y le hablo de un reto deportivo y no tanto dentro de un ámbito económico. Él venía de un buen vínculo en la India, todos los técnicos manejan al final unos cachés, era un hombre muy cotizado en su momento y se caracterizaba por aceptar retos, eso se ha visto en la carrera de él, en algunos casos consiguiendo cosas. Lo del América le hizo una ilusión tremenda desde el primer momento, lo tomó como un reto y todos nos hemos ido dando cuenta que se ha sentido plenamente identificado con la ciudad. Por nuestra parte la voluntad es de seguir, en lo que no podemos ponernos tampoco es en el pellejo del que tiene que hacer las cuentas y los números, como todo es tan cambiante, no sabemos, todavía estamos por hablar, por seguir intentando”.

Guimaraes y sus jugadores Foto: Tomada de Twitter: @AmericadeCali

También confesó que los diálogos se mantienen con Mauricio Romero: “Desde el primer momento me imaginé que Tulio estaba ocupado con sus cosas, tenemos muy buena en la parte comunicativa con él, pero pienso desde el primer momento que si América tiene un presidente lo normal es que sea el canal, no me he visto en ningún tipo de problema como para tener que hablar con Tulio, la comunicación con el presidente ha sido constante y fluida, en buenos términos, entonces la verdad es que no tenemos queja alguna”.

En cuanto si es más importante en este momento lo que cobra el cuerpo técnico o los tiempos, respondió que “nosotros nos hemos mantenido alejados de comentarios y por lo menos en términos de comunicación, sí que he leído que en un momento dado se hablaba de costoso el cuerpo técnico, con honestidad te puedo asegurar que no es costoso, América debe ser el quinto presupuesto, porque arriba hay otros clubes, en esa línea creemos que es un cuerpo técnico acomodado a ello”.

De igual forma, reconoció que fue autorizado por ‘Guima’ para renegociar el tema económico: “Claro, desde el primer momento la negociación se llevó a cabo por parte del despacho con América, en ese momento estaba Ricardo Pérez, llegamos a un acuerdo en una negociación relativamente rápida, porque nos ajustamos a lo que había”.

En cuanto a si se ajustarían a un nuevo régimen salarial enfatizó que “obviamente sí hubo inicios de conversar, pero hasta la fecha no hemos podido plantear algo definitivo porque como todos los días han sido cambiantes y no se proponen fechas, don Tulio como propietario de una entidad al final tendrá sus presiones y sus agobios económicos, tendrá que darle una forma a todo, no es lo mismo hablar hace 10 días o dentro de días, todo depende de cómo se aclare el comienzo del campeonato, esto hace que sea un disparate del que no tiene la culpa nadie. Si una persona hace un presupuesto X,va pasando el tiempo y ese presupuesto se merma dentro de la Liga, pues a lo mejor debes prescindir de activos en la empresa, no sabemos realmente en qué punto estamos todavía”.

Analizando cómo van las cosas, es casi improbable que en Colombia haya una autorización para que se juegue antes del 15 de junio, pero Fernández mantiene la fe: “Por la experiencia que tengo, lo valorable realmente es las voluntades de seguir, lo claro es que si se hubiera roto la relación, ahora mismo estuviéramos hablando de otra cosa, estamos supeditados a las necesidades económicas del América y ver que los esfuerzos que se puedan hacer de parte de todos los trabajadores, no estamos solos en esta circunstancia; al final los números los haca cada uno y allí va a estar la voluntad de hasta dónde quiere llegar cada uno”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces