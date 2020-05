¿Lo escucharán? Gran figura del América que desea quedarse en el club

América de Cali continúa con su tarea dispendiosa de llegar a un acuerdo con cada uno de los miembros del plantel profesional que le dé tranquilidad en caso de anunciarse un pronto el regreso del fútbol en Colombia.



En ese sentido hay dos aspectos por solucionar: De un lado, la rebaja salarial a la que debe llegar por la caída de sus ingresos durante este tiempo y la negociación de las opciones de compra que tiene pendientes por Matías Pisano y Michael Rangel, que vencen a finales de junio.



Precisamente, el extremo argentino, que es pretendido por la Universidad Católica, de Chile, inició de manera jocosa su diálogo con Zona Libre de Humo sobre las posibilidades de quedarse en Cali, diciendo: “Si te contesto como contesta Tulio Gómez, él me diría no hay plata” (risas).

Pisano explicó que él no se mete en esos menesteres, ya que para eso está su representante, quien adelanta los contactos con los directivos rojos: “Yo no hablo de tema de números, siempre le dejo a eso al empresario, yo me encargo de demostrar lo que valgo en la cancha, quiero estar tranquilo en mi casa entrenando y solo quiero volver a la cancha”.



“Hoy en día no creo que el balón este en la cancha de Tulio Gómez, yo me pongo en su lugar, por lo que ha gastado y ha invertido, pero también de lo que se viene más adelante”, señaló Pisano.



Matías agregó que “Yo me quiero quedar en América de Cali porque es un club del cual me encariñé, de su hinchada y ellos me quieren mucho... A todos los que me escriben les digo siempre que no depende de mí quedarme”.



Con la soltura que siempre muestra, añadió que “yo no me siento costoso para quedarme en América, el costoso es Messi”. (risas). De igual forma, dice que los hinchas no lo entendieron en una apreciación que hizo en sus redes sociales: “El mensaje que puse en Instagram fue tomado mal, fue el último gol que hice que no era el último que haría en América de Cali, no fue con doble sentido”.



El jugador gaucho habló de la forma en que se acordó su llegada al equipo y las condiciones para que sus derechos federativos pasaran a ser propiedad de la institución: “América de Cali tenía dos opciones para comprarme, una a final de diciembre de 2019 y ahora en junio con otro valor. Negociar conmigo no es difícil, no dude en venir al América de Cali, sé que es un equipo grande en Colombia. La economía es un tema complicado, yo quiero lo mejor para el club, que le vaya bien y yo estar feliz también”.



Pero volvió a dejar claro que se encuentra a gusto en el conjunto escarlata: “Si me das a elegir, yo me quedo en América, la gente me quiere, he sido campeón, pero no depende de mí. Por mí me quedaría en América de Cali, pero no depende de mí, hay muchas situaciones con el momento actual, si se va a solucionar o no. El club tiene la prioridad, sé que es un tema difícil por la pandemia y lo que está pasando en el mundo, hay que esperar. De aquí a junio con la cabeza en América, si puedo continuar bienvenido sea, estaré feliz, pero de aquí a junio pueden pasar muchas cosas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces