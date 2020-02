Amigos antes que rivales: el mensaje de Harold Rivera a Alberto Gamero

Independiente Santa Fe es el primer equipo´, y el único hasta el momento, que ganó un partido en la Liga I-2020; el fin de semana superó 3-1 a Junior de Barranquilla y volvió la tranquilidad de la afición, los elogios por el trabajo frente a un equipo rutilante y el técnico Harold Rivera volvió a ser elogiado y no criticado.



Caso contrario pasa en la vereda de enfrente. En Millonarios, Alberto Gamero es atacado, a alguna parte de la afición se le está agotando la paciencia con su naciente proceso, y piden resultados inmediatos; mucho más después de salir goleado 4-1 por Jaguares de Córdoba en Montería, en la pasada fecha 4.



Entre hinchas de los dos equipos bogotanos no sobran las bromas, las cargadas y las burlas, dependiendo de qué equipo esté en peor condición. Sin embargo, hay un santafereño que no se alegra por lo que pasa en Millonarios.



Harold Rivera, el DT cardenal, sabe que antes que rivales, hay una amistad que lo une a Alberto Gamero; es por eso que envió un mensaje de respaldo al estratega albiazul. Rivera no tiene dudas que Millonarios saldrá del mal momento, ya que en el samario tienen un entrenador de quilates.



“Lo que pasa es que tienen un excelente técnico, es un momento difícil, las cosas se tornan y se ven difíciles; pero estoy completamente seguro que van a salir de esa situación. Uno que conoce el grupo y Alberto tiene la experiencia, el bagaje y la sabiduría. Entonces en la próxima fecha levanta, pero en el clásico no”, indicó Rivera en ‘Primer Toque’ de Win Sports.