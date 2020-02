Lo bueno, malo, feo y más de la cuarta fecha de la Liga I-2020

Este martes terminó la cuarta jornada de la Liga I-2020, la primera con goles en sus diez compromisos y la de más anotaciones, pues se marcaron 36 tantos. Cinco equipos todavía no conocen la victoria y cuatro escuadras se mantienen invictas.



Lo bueno

Deportivo Pasto. Es el sorpresivo líder con 9 puntos en tres presentaciones (tiene un partido pendiente) y regresó a su estadio, Libertad, con una goleada 4-0 sobre Bucaramanga.



Jaguares de Córdoba. En cuatro fechas enfrentó a tres históricos, como América, Nacional y Millonarios, y con ninguno perdió. Al contrario, le ganó al verde en Medellín y goleó 4-1 a Millonarios; empató con América y eso lo convirtió en el ‘matagigantes’ del campeonato.



Atlético Nacional. El proyecto de Juan Carlos Osorio sigue consolidándose. Este martes derrotó 0-3 a Chicó y alcanzó a Pasto en la punta, aunque es segundo por diferencia de gol. El verde, al estilo de su técnico, es arrollador y ya es el equipo con más goles -10 tantos-.



Santa Fe. Despegó con su primera victoria: un triunfo 3-1 sobre Junior, haciendo bien al equipo de Teófilo Gutiérrez, Miguel Borja y más figuras que contrató para esta temporada. Los dirigidos por Harold Rivera ya empezaron a mostrar solidez defensiva, un mediocampo talentoso y un ataque eficiente.



Lo malo

Los grandes de Santander. Bucaramanga es último y Cúcuta penúltimo en la tabla; no han ganado en su casa (Bucaramanga ha tenido que jugar en Barrancabermeja) y sus proyectos no arrancan. Al motilón hay que sumarle la pésima gestión de su dirigencia, que debe dineros y hace lo que quiere sin ser castigado por Dimayor.



Millonarios. No ha ganado en la era de Alberto Gamero y cayó goleado 4-1 por Jaguares, dejando claro que sus problemas defensivos persisten y la definición no mejora. La afición ya comienza a desesperarse y el entrenador tendrá que arreglárselas como pueda, pues la dirigencia no fichó como debería.



La defensa de Equidad. Otro equipo que no gana y que a esta altura ha recibido 11 anotaciones en su portería. Los dirigidos por Alexis García son la ‘coladera’ del campeonato.

Lo feo

Muerte e indolencia. Asesinaron a un hincha de América; fueron aficionados del Cali previo al clásico. Antes de iniciar el juego, no respetaron el minuto de silencio, dejando ver la indolencia sobre la vida humana y creyendo que la disputa de colores importa más.



Ay, Dimayor. El presidente Jorge Enrique Vélez escurrió el bulto a la responsabilidad de ese asesinato para el fútbol colombiano. “Es un problema de seguridad urbana”, indicó el dirigente.



Censura en Manizales. El periódico La Patria denunció que el Once Caldas no acreditó a sus periodistas y reporteros gráficos. Grave actitud de la dirigencia del blanco-blanco,.

Lo estadístico

Jaguares logró, con el 4-1 sobre Millonarios, la mayor goleada a favor en su historia en la A. Solo había hecho 4 goles una vez (3-4 al Unión Magdalena, el 28 de enero de 2019).

Lo colorido

Una celebración con mensaje. David Mackalister Silva marcó el único gol de Millonarios en Montería. Lo mejor fue su festejo, invitando a vivir en paz el fútbol.