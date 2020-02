La confesión de John Velásquez: cuando le dijo no a Millonarios

Santa Fe despegó este fin de semana en la Liga I-2020, al superar 3-1 al Junior con contundencia y buen juego; la afición volvió a ilusionarse con sus jugadores, especialmente con el tridente del mediocampo que conforman el argentino Fabián Sambueza, el venezolano Yohandry Orozco y el bogotano John Velásquez.



Sobre el canterano, que este año lleva la emblemática camiseta ‘10’ albirroja, hay mucha ilusión, pues viene creciendo partido a partido y podría convertirse en un referente con el paso del tiempo.

Velásquez, de 24 años, vive un sueño que ha tenido desde niño, como es portar la ‘10’.



“Desde que llegué a Santa Fe, con 14 años, soñaba con usar la ‘10’; se lo decía a todo el mundo. Dios se encargó de cumplir ese sueño y darme esa camiseta”, aseguró John Jairo en charla con ‘Tribuna Roja’.



Sobre la mística que tiene el cardenal, Velásquez contó que varios jugadores que han venido procedentes de otros clubes se van queriendo la institución. “Esta camiseta enamora, y no lo digo porque sea canterano, porque muchos que han llegado, lo expresan igual; por ejemplo (Jefferson) Duque, que duró un semestre y le sentía ese amor a Santa Fe”.



Como futbolista destacado del fútbol bogotano, John Velásquez confesó que en algún momento le dijo no a Millonarios, a pesar del amor de su padre por el embajador.



“Cuando jugaba micro y fútbol en una escuelita que se llamaba CFC, tuve la oportunidad de enfrentar a las divisiones menores de Millonarios y me fue bien, hice dos goles; así que me invitaron a entrenar dos meses allá. Al otro año, un amigo me dijo que fuéramos a presentar pruebas en Santa Fe y pasé, en ese momento Millonarios me llamó para saber si iba a seguir, así que mi papá me dijo que me decidiera, aunque él es hincha de Millonarios, pero yo decidí quedarme en Santa Fe”, reveló Velásquez.



La ‘10’ que ahora porta, la usó y le dio prestigio Omar Pérez, que pasó de ser ídolo a amigo de Velásquez. “Compartí con un ídolo y se convirtió en un amigo. Mucho más en Patriotas que en Santa Fe. Ahora llevo una gran relación con Leandro Castellanos, porque lo admiro por su superación y su carrera; él me aporta y me enseña su liderazgo”.



Finalmente, John Jairo, quien tiene contrato con Santa Fe hasta 2021, agradeció a la afición por el apoyo del año anterior, en el momento más difícil de la institución. Su incondicional respaldo fue fundamental para rematar la temporada de gran manera: “La hinchada demostró un amor especial y un apoyo incondicional al equipo cuando estábamos en el peor momento. Creo que eso fue un ejemplo y digno de admirar en el fútbol”.