¡No encaja! Raducanu va por el cuarto entrenador en un año

La británica Emma Raducanu, ganadora del US Open en 2021, ha roto con su entrenador Torben Beltz, después de cinco meses de relación profesional, y buscará su cuarto entrenador en un año.

La tenista de 19 años comenzó a trabajar con Beltz en noviembre, pero los resultados de Raducanu no han mantenido el nivel de su victoria en el US Open. La británica, en este 2022, ha alcanzado la segunda ronda en Australia y Miami y los cuartos de final en Stuttgart, siendo esta la primera vez que gana dos encuentros seguidos desde el torneo de Cluj en octubre de 2021.



"Quiero agradecerle a Torben por su ayuda, profesionalidad y dedicación en el último medio año. Tiene un gran corazón y he disfrutado de la química que hemos tenido durante este tiempo. Creo que la mejor dirección para mi desarrollo es la transición a un nuevo modelo de entrenamiento", dijo Raducanu. La británica jugará la próxima semana en Madrid con la ayuda de Iain Bates, de la Federación de tenis británica (LTA, por sus siglas en inglés).

El carrusel de cambios de entrenador comenzó tras Wimbledon 2021, donde Raducanu llegó hasta octavos de final. Nigel Sears fue reemplazado por Andrew Richardson, con el que triunfó en Nueva York. Sin embargo, el contrato de Richardson no fue renovado poco después de ganar el Grand Slam estadounidense y, tras un tiempo sopesando qué paso dar, Raducanu firmó a Beltz, que había trabajado con Angelique Kerber en la época de mayor esplendor de la alemana.





EFE