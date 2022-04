¡Vía libre! Novak Djokovic podrá jugar el Abierto de Wimbledon

El torneo de Wimbledon permitirá la participación de jugadores sin vacunar, por lo que Novak Djokovic, número uno del mundo, podrá jugar el tercer Grand Slam de la temporada., número uno del mundo, podrá jugar el tercer Grand Slam de la temporada.

El serbio, que apenas ha podido jugar tres torneos esta temporada por su condición de no vacunado, podrá defender el título conseguido el año pasado en el All England Club, cuando conquistó su vigésimo Grand Slam y sexto Wimbledon frente al italiano Matteo Berrettini.



El torneo, en su rueda de prensa de primavera, confirmó que el torneo estará libre de medidas anticovid e insistió en su intención de no permitir a los tenistas rusos y bielorrusos jugar el torneo. "Creemos que hemos tomado la decisión más responsables dadas las circunstancias y no hay otra alternativa viable", comentó Ian Hewitt, presidente del All England Club.



La edición de 2022 será la primera que no cuente con el tradicional 'Middle Sunday', el día que servía de descanso para los vecinos del barrio de Merton y de los jugadores.

Con esta medida, se termina con el 'lunes loco', en el cual se jugaban todos los octavos de final, que ahora se repartirán entre el domingo y el lunes. Además, Wimbledon se unirá al resto de Grand Slam con la introducción de un desempate a diez puntos cuando se llegue al 6-6 del tercer set, en lugar del 'tie break' normal que se jugaba cuando se llegaba hasta el 12-12.





EFE