'No es coronavirus': ¿Novak Djokovic disminuye su rendimiento?

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, declaró después de perder la final del torneo de Belgrado ante el ruso Andrey Rublev que la competición esta semana ha sido una buena preparación para su resto de la temporada, y admitió que sintió el cansancio en el tercer set.

"Tengo que mirar el lado positivo, he jugado la final en tierra batida. Al final me quedé sin fuerzas. Felicidades a Andrey, es con razón uno de los mejores jugadores del mundo", declaró Djokovic en rueda de prensa. Señaló que al final del segundo set sintió el cansancio y unas dolencias similares a las que sufrió hace tres semanas en el torneo de Montecarlo, donde perdió ya su primer partido ante el español Alejandro Davidovich Fokina, pero se negó a revelar qué tipo de molestias ha padecido:



Djokovic perdió ante Rublev por 6-2, 7-6, 6-0, en un partido que, según admitió, fue "físicamente agotador", y lamentó que no fuera capaz de mostrar más en el tercer set ante un público que le ofrecía un gran apoyo: "No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo. Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo", confesó Djokovic en rueda de prensa.

Durante el partido, el tenista serbio dio numerosas muestras de cansancio. Llegó a usar varios toallas con hielo cuando se dirigió a la silla en los descansos entre juegos.: "Nunca me había pasado, igual en las primeras etapas de mi carrera, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud", señaló Djokovic sin dar más detalles.





